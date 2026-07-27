Córdoba lideró las Pruebas Aprender 2025 y Llaryora reconoció a los docentes por los resultados

La provincia obtuvo los mejores desempeños del país y superó la media nacional en 5,5 puntos porcentuales en Lengua y 9,3 en Matemática. El gobernador anunció un reconocimiento para quienes hicieron posible este logro y afirmó: “Queremos llegar a los mejores estándares mundiales y sabemos que tenemos el equipo para lograrlo”. Más de 52.000 estudiantes cordobeses participaron de la evaluación nacional.

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes un reconocimiento a los docentes cordobeses, luego de que la provincia alcanzara los mejores resultados del país en las Pruebas Aprender 2025, consolidando su liderazgo nacional en Lengua y Matemática.

El acto se desarrolló en el Teatro del Libertador General San Martín, donde además se presentaron los principales indicadores de la evaluación nacional y las nuevas líneas de trabajo que impulsará el Gobierno de Córdoba para seguir fortaleciendo los aprendizajes.

Los resultados posicionaron nuevamente a Córdoba por encima de la media nacional en las dos áreas evaluadas: la provincia superó en 5,5 puntos porcentuales el promedio del país en Lengua y en 9,3 puntos en Matemática, confirmando la mejora sostenida que viene registrando el sistema educativo provincial.

“Es un momento de festejo. Es lindo juntarnos para agradecerles a ustedes y a toda la comunidad educativa este logro que nos enorgullece a todos los cordobeses”, expresó Llaryora.

El mandatario sostuvo que estos resultados “no son fruto de la suerte ni de la casualidad”, sino de una política educativa sostenida en el tiempo y del compromiso cotidiano de docentes, directivos, estudiantes y familias.

En ese marco, anunció que la Provincia otorgará un reconocimiento a quienes participaron del proceso educativo que hizo posible estos resultados.

“Es un gol de Córdoba, pero también es un gol de la Argentina, porque cuando nosotros crecemos también mejoran los indicadores nacionales”, afirmó.

Asimismo, destacó que la provincia busca seguir elevando la calidad educativa.

“Ya no nos comparamos solamente con otras provincias. Queremos llegar a los mejores estándares mundiales y sabemos que tenemos el equipo para lograrlo”, aseguró.

El gobernador repasó, además, las principales políticas impulsadas para fortalecer el sistema educativo, entre ellas la ampliación del nivel inicial desde los tres años, la extensión de la jornada escolar, la conectividad satelital en las escuelas rurales, la entrega de libros y computadoras, la capacitación docente en alfabetización, la inversión en infraestructura escolar y el fortalecimiento de programas como PAICor.

“Este esquema es lo que nos permite a los cordobeses liderar”, sostuvo.

Al finalizar, agradeció a toda la comunidad educativa y remarcó que el reconocimiento busca poner en valor un logro colectivo.

“Gracias por hacernos grandes en la educación. Gracias a toda la comunidad educativa por haber llevado a nuestros niños y niñas a este nivel de rendimiento escolar”, concluyó.

Los resultados

Las Pruebas Aprender 2025 evaluaron a estudiantes de sexto grado de primaria en Comprensión Lectora y Resolución de Situaciones Problemáticas. En Córdoba participaron 52.398 estudiantes de 1.724 escuelas, alcanzando una cobertura del 99% de los establecimientos y del 88% del alumnado.

En Lengua, el 82,4% de los estudiantes alcanzó niveles Satisfactorio o Avanzado, frente al 74,7% obtenido en 2023, lo que representa una mejora de 7,7 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, el porcentaje de alumnos por debajo del nivel Básico cayó del 8,3% al 3,2%.

En Matemática, el 64,3% alcanzó los niveles esperados, frente al 62,9% registrado en 2023, con un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales y un incremento de los estudiantes que lograron el nivel Avanzado.

Durante la presentación, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que los resultados son consecuencia del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa.

“Estos resultados no son fruto de la casualidad. Son el resultado de un ecosistema educativo que trabaja todos los días para brindar más y mejores oportunidades a nuestros estudiantes”, señaló.

Por su parte, la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán, sostuvo que “para Córdoba la evaluación siempre fue una oportunidad para reflexionar, reconocer los logros e identificar los desafíos que vienen”.

Los desafíos

La información presentada permitió identificar avances significativos y también los principales desafíos para la próxima etapa.

Los resultados muestran que la mejora de los aprendizajes estuvo especialmente impulsada por las escuelas de gestión estatal y que disminuyeron de manera importante los desempeños más bajos entre estudiantes de sectores socioeconómicos vulnerables, particularmente en Lengua.

La evaluación también confirmó que quienes comenzaron antes su escolaridad y registran menor ausentismo obtienen mejores desempeños académicos.

De cara al futuro, el Ministerio de Educación profundizará las acciones para fortalecer la lectura inferencial, crítica y reflexiva, mientras que en Matemática pondrá el foco en la resolución de problemas, el trabajo con fracciones, decimales y proporcionalidad, el razonamiento geométrico y la fundamentación de procedimientos.

La voz de las escuelas

Graciela Romero, directora de la Escuela Teniente General Pablo Ricchieri de la ciudad de Córdoba, agradeció el reconocimiento y destacó que los resultados reflejan “el esfuerzo y el compromiso de la comunidad docente con la enseñanza”, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

A su turno, Yamila Marasca, directora de la Escuela Primaria Fray Justo Santa María de Oro, sostuvo que la distinción “pone en valor el esfuerzo diario de alumnos y docentes y reconoce el camino recorrido por toda la comunidad educativa”.

En la misma línea, Norma Rodríguez, directora del Centro Educativo España, afirmó: “Es un honor saber que estamos caminando hacia donde debemos ir, mejorando la educación no solo de Córdoba, sino también aportando al crecimiento educativo del país”.