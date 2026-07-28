Días, horarios y TV de los equipos cordobeses en la segunda fecha del Clausura

El León visitará este martes a Argentinos Juniors, mientras que la Gloria recibirá el miércoles a Platense y la “T” enfrentará el jueves a Vélez. Belgrano deberá esperar hasta el 5 de agosto para completar la segunda jornada.

Los cuatro representantes cordobeses afrontarán la segunda fecha del Torneo Clausura con realidades y calendarios diferentes. Estudiantes de Río Cuarto, Instituto y Talleres tendrán actividad entre este martes y el jueves, mientras que Belgrano jugará su partido recién el miércoles 5 de agosto.

La jornada inicial dejó un balance equilibrado para la provincia: el Pirata y el León comenzaron con victorias, mientras que la Gloria y la “T” perdieron por la mínima.

Estudiantes visita a Argentinos Juniors

El primer cordobés en salir a la cancha será Estudiantes de Río Cuarto, que este martes desde las 21.15 enfrentará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

El encuentro será televisado por ESPN Premium, tendrá como árbitro a Felipe Viola y contará con Sebastián Habib en el VAR.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Forestello llega fortalecido después de vencer 1-0 a Tigre en el estadio Antonio Candini. Sergio Ojeda convirtió el gol que le permitió sumar tres puntos importantes en la lucha por conservar la categoría.

Pese al buen comienzo, el León continúa comprometido en la tabla anual y necesita sostener la recuperación fuera de Río Cuarto.

Instituto vuelve a Alta Córdoba

Instituto recibirá a Platense este miércoles a las 21.30 en el Monumental Presidente Perón.

La Gloria volverá a jugar ante su público después de caer 1-0 frente a Vélez en Liniers. El equipo de Diego Flores generó numerosas situaciones, pero no consiguió convertir y terminó castigado por un gol de Manuel Lanzini.

El partido será transmitido por TNT Sports. Luis Lobo Medina será el árbitro principal y Silvio Trucco estará a cargo del VAR. El club ya habilitó la venta de ubicaciones para los socios.

El encuentro representa la primera presentación como local de Instituto en el Clausura, después de una campaña en el Apertura en la que consiguió clasificarse a los cruces eliminatorios.

Talleres busca recuperarse ante Vélez

El jueves será el turno de Talleres, que enfrentará a Vélez desde las 19 en el estadio Mario Alberto Kempes.

La “T” comenzó el nuevo ciclo de Jorge Sampaoli con una derrota por 1-0 ante Newell’s en Rosario. Matías Cóccaro marcó el único gol del partido, mientras que el conjunto cordobés terminó con diez futbolistas por la expulsión de Román Riquelme.

El duelo frente al Fortín será televisado por ESPN Premium. Nazareno Arasa tendrá a su cargo el arbitraje y Juan Pablo Loustau será el responsable del VAR.

Vélez llegará nuevamente a Córdoba después de haber vencido a Instituto en la primera fecha.

Belgrano jugará la tercera fecha antes que la segunda

El calendario de Belgrano presenta una particularidad. Su partido ante Tigre, correspondiente a la segunda jornada, fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 21.15, debido a la participación del equipo bonaerense en la Copa Sudamericana.

Antes de completar esa fecha, el Pirata recibirá a Argentinos Juniors el sábado 1° de agosto a las 18, por la tercera jornada. Es decir, jugará la fecha 3 antes que la 2.

El campeón del Apertura comenzó el nuevo torneo con una victoria por 2-1 ante Rosario Central en Alberdi. El encuentro ante Tigre será televisado por ESPN Premium y todavía no tiene árbitro designado.

Todos los partidos de los cordobeses

Martes 28 de julio

21.15: Argentinos Juniors–Estudiantes de Río Cuarto, por ESPN Premium.

Miércoles 29 de julio

21.30: Instituto–Platense, por TNT Sports.

Jueves 30 de julio

19.00: Talleres–Vélez, por ESPN Premium.

Miércoles 5 de agosto

21.15: Tigre–Belgrano, por ESPN Premium.