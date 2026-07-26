Brasil convocó al embajador argentino y pidió explicaciones por los ataques de Milei a Lula

Daniel Raimondi fue citado por la Cancillería brasileña para recibir una protesta formal por las declaraciones del Presidente contra Lula da Silva y el juez Alexandre de Moraes. Horas antes, Brasil había llamado a consultas a su propio representante en Buenos Aires.

El Gobierno de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones por las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La citación fue dispuesta durante la tarde por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño y representó una nueva escalada diplomática, después de que el Gobierno de Lula llamara a consultas a su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Raimondi fue convocado por Itamaraty para escuchar formalmente las protestas brasileñas y brindar explicaciones sobre la conducta del mandatario argentino durante su visita a San Pablo.

La medida se produjo un día después de que Milei participara en la convención del Partido Liberal que lanzó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre.

Dos medidas diplomáticas en una misma jornada

La primera reacción de Brasil había sido ordenar el regreso temporal de Julio Bitelli a Brasilia para analizar el estado de la relación bilateral y evaluar los pasos siguientes.

El llamado a consultas de un representante propio constituye una señal de fuerte descontento, pero no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas ni el retiro definitivo del embajador.

Horas más tarde, la Cancillería brasileña profundizó su respuesta mediante la convocatoria de Raimondi, representante de la Argentina en Brasil. En este caso, no se trató de un llamado a consultas, sino de una citación para transmitirle directamente el reclamo oficial del país anfitrión.

Los dichos que provocaron la reacción

Durante el acto realizado el sábado en San Pablo, Milei respaldó a Flávio Bolsonaro y lanzó fuertes críticas contra Lula, el Gobierno brasileño y sectores de la Justicia.

El Presidente argentino se refirió a Lula como “ladrón” y “presidiario” y cuestionó a Alexandre de Moraes, quien había rechazado su pedido para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario.

Las autoridades brasileñas consideraron particularmente grave que un jefe de Estado extranjero atacara al presidente y a un integrante del máximo tribunal mientras se encontraba en territorio brasileño y participaba de una actividad electoral.

La intervención fue interpretada además como una injerencia directa en la campaña presidencial, más allá del respaldo político a uno de los candidatos.

Una relación bilateral cada vez más tensa

Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina, pero el vínculo político entre Milei y Lula se mantiene prácticamente paralizado.

El mandatario argentino realizó dos visitas a Brasil sin mantener una reunión oficial con su par. Lula tampoco mostró hasta ahora intención de recibirlo bilateralmente.

La relación institucional se sostuvo principalmente mediante las cancillerías, las representaciones diplomáticas y los organismos regionales. La convocatoria de Raimondi y el llamado a consultas de Bitelli abren ahora el episodio de mayor tensión entre ambos gobiernos desde la asunción de Milei.

Hasta el cierre de esta nota, la Cancillería argentina no había difundido una respuesta oficial a la citación de su embajador ni informado si realizará gestiones para reducir el conflicto.