Kristalina Georgieva inició su visita a la Argentina y se reunirá con Milei en la Casa Rosada

La directora gerente del FMI comenzó su agenda junto a Luis Caputo y Santiago Bausili. A las 14 será recibida por el Presidente y luego participará de una reunión ampliada del Gabinete. Reservas, equilibrio fiscal y los vencimientos de 2027 aparecen entre los principales temas.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, inició este lunes su primera visita oficial a la Argentina desde que asumió la conducción del organismo, con una agenda que incluye reuniones con Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La funcionaria comenzó sus actividades al mediodía en el Palacio de Hacienda, donde estaba previsto analizar la marcha del programa económico y ofrecer una conferencia de prensa junto con Caputo. A las 14 será recibida por Milei en la Casa Rosada y posteriormente participará de una reunión ampliada del Gabinete nacional.

El encuentro se produce mientras el Gobierno exhibe una mayor acumulación de reservas, crecimiento de las exportaciones y una desaceleración de la inflación, pero enfrenta un exigente calendario de pagos en moneda extranjera durante 2027.

Reservas y equilibrio fiscal

El último análisis formal del FMI, aprobado en mayo, destacó los avances logrados con las reformas fiscales, laborales y comerciales, además de las modificaciones realizadas en el esquema monetario y cambiario.

El organismo liberó entonces un desembolso cercano a 1.000 millones de dólares, con lo que el total girado bajo el acuerdo vigente alcanzó aproximadamente los 15.800 millones de dólares. El programa completo, aprobado en abril de 2025, contempla financiamiento por unos 20.000 millones de dólares.

El Fondo mantiene como prioridades la conservación del equilibrio de las cuentas públicas, la reconstrucción de las reservas internacionales y una mayor flexibilidad cambiaria.

El programa establece para 2026 una meta de superávit primario cercana al 1,4% del Producto Bruto Interno y proyecta que las reservas internacionales netas aumenten al menos 8.000 millones de dólares durante el año.

La situación fiscal volvió a ocupar un lugar central después de que el resultado de junio redujera el superávit acumulado del primer semestre. La evaluación formal del cumplimiento de las metas corresponde al FMI y será realizada durante la próxima revisión del acuerdo.

El desafío de los vencimientos de 2027

Otro de los temas relevantes es el calendario de deuda previsto para el próximo año, que coincidirá con la campaña presidencial argentina.

Los pagos en moneda extranjera superarían los 32.000 millones de dólares en 2027 al considerar capital e intereses. El Gobierno anticipó que buscará afrontar esos compromisos mediante créditos de organismos multilaterales, privatizaciones y colocaciones de deuda en el mercado local, sin depender inmediatamente de una vuelta plena a los mercados internacionales.

El FMI advirtió en su última revisión que la disponibilidad todavía limitada de reservas líquidas y el volumen de los compromisos próximos mantienen elevados los riesgos sobre la capacidad de pago del país. También planteó la necesidad de recuperar un acceso sostenible al financiamiento internacional y reducir gradualmente la exposición de la Argentina frente al organismo.

Una reunión ampliada con el Gabinete

Después de la audiencia con Milei, Georgieva participará de una reunión ampliada del Gabinete. La presencia de la máxima autoridad del FMI en un encuentro de esas características fue presentada como un hecho inédito.

La agenda también contempla reuniones con académicos, empresarios y representantes del sector privado durante este lunes.

El viaje se extenderá hasta el martes, cuando Georgieva visitará Vaca Muerta. La directora del Fondo recorrerá el área de Loma Campana y será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.

La actividad busca mostrar el potencial energético como una de las principales fuentes futuras de exportaciones y divisas para la Argentina. La evolución de la producción de petróleo y gas es considerada una pieza importante dentro de la estrategia oficial para fortalecer las reservas y afrontar los vencimientos externos.

Las conclusiones políticas y económicas de la visita dependerán de las declaraciones que Georgieva, Milei y Caputo realicen después de los encuentros previstos para este lunes.