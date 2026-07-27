Georgieva respaldó el plan de Milei, descartó fondos extra y pidió que la mejora llegue a los hogares

La titular del FMI destacó el superávit fiscal, la baja de la inflación y la acumulación de reservas. También señaló rezagos en la construcción, el acceso al crédito y la infraestructura, y confió en que la Argentina podrá afrontar los vencimientos de 2027.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dio un fuerte respaldo al programa económico de Javier Milei, descartó que la Argentina necesite financiamiento adicional del organismo durante 2027 y expresó confianza en la capacidad del país para cumplir sus compromisos externos.

La funcionaria brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y posteriormente se reunió con el Presidente en la Casa Rosada, acompañada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

Un respaldo explícito al programa económico

Georgieva afirmó que la Argentina se encuentra en una posición “mucho más sólida” y atribuyó los avances al trabajo del Gobierno y al esfuerzo realizado por la población.

Entre los indicadores positivos mencionó el paso del déficit al superávit primario, la disminución de la inflación anual desde el 210% hasta aproximadamente el 30% y la mejora de la posición externa del país. También sostuvo que la acumulación de reservas superó la meta establecida en el programa y aseguró que regresó la confianza de los mercados.

La directora del Fondo destacó además las inversiones proyectadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que el Gobierno estima en alrededor de US$45.000 millones, principalmente en energía, minería e infraestructura.

Caputo, por su parte, calificó como “excelente” la relación actual entre la Argentina y el FMI y destacó el diálogo sostenido con el organismo durante la gestión de Milei.

“No me preocupa” la capacidad de pago

Uno de los principales interrogantes de la visita estaba relacionado con el calendario de vencimientos previsto para 2027, año en el que Milei buscaría su reelección.

Consultada sobre la capacidad del país para afrontar esos pagos, Georgieva sostuvo: “No me preocupa que la Argentina tenga el dinero para pagar”. También descartó que sea necesario otorgar un financiamiento extraordinario para atravesar el próximo año electoral.

Un informe del FMI había calculado compromisos en moneda extranjera por US$32.300 millones durante 2027, incluidos capital e intereses. Esa estimación fue realizada antes de que el Banco Central trasladara a 2028 el vencimiento de unos US$6.000 millones correspondientes a operaciones de pase o repo.

El Gobierno prevé cubrir sus obligaciones mediante una combinación de préstamos de organismos multilaterales, privatizaciones y colocaciones de deuda en el mercado local, sin depender por ahora de una vuelta plena a los mercados internacionales.

Las advertencias sobre la economía real

El respaldo de Georgieva estuvo acompañado por señalamientos sobre los sectores que todavía no participan plenamente de la recuperación.

La titular del Fondo remarcó que el crecimiento se concentra principalmente en actividades intensivas en capital, como el petróleo, el gas, la minería y el agro. En contraste, mencionó el menor dinamismo de la construcción y planteó la necesidad de mejorar las condiciones de financiamiento para pequeñas empresas y familias.

También señaló como desafíos la elevada morosidad de los hogares y la necesidad de acelerar las inversiones en rutas y otras obras de infraestructura que permitan reducir costos y ampliar la actividad económica.

Georgieva sostuvo que la estabilidad macroeconómica debe traducirse en una mejora más amplia de las condiciones de vida y reconoció que los procesos de transformación económica generan dificultades antes de mostrar resultados duraderos.

Los riesgos todavía permanecen

El apoyo público de la directora gerente no elimina las advertencias incluidas en los documentos técnicos del organismo.

En su última evaluación, el personal del FMI consideró que la deuda argentina es sostenible, pero señaló que no existe una probabilidad elevada de que continúe siéndolo sin nuevas mejoras. El informe también calificó como “excepcionales” los riesgos que enfrenta el programa.

El acuerdo vigente, aprobado en abril de 2025, contempla financiamiento por US$20.000 millones y se aproxima a su tercera revisión. Durante la conferencia no fue anunciado un nuevo desembolso ni una modificación formal de sus condiciones.

Georgieva continuará este martes su visita con una recorrida por Vaca Muerta, considerada una pieza central de la estrategia oficial para ampliar las exportaciones energéticas y generar las divisas necesarias para fortalecer las reservas.