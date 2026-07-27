Cámaras, energía solar y botones antipánico: Iosa propuso un plan de paradas seguras e inteligentes para Villa Carlos Paz en 2027

El candidato de Otra Cosa presentó los lineamientos de una propuesta para 2027 que plantea reemplazar progresivamente los refugios actuales por estructuras con cámaras, botones antipánico, energía solar, iluminación LED y conectividad.

El candidato de Otra Cosa, Emilio Iosa, presentó una propuesta para modernizar las paradas del transporte urbano de Villa Carlos Paz, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones de espera de vecinos y turistas.

El denominado Plan Integral de Paradas Seguras forma parte de los ejes de gobierno que el dirigente impulsa con vistas a 2027 y prevé el reemplazo progresivo de las estructuras actuales por refugios modernos, sustentables y conectados con el sistema municipal de monitoreo.

“Las paradas de colectivo también hablan de la ciudad que somos y de la ciudad que queremos ser”, expresó Iosa al dar a conocer la iniciativa.

Según el proyecto, los nuevos espacios incorporarían cámaras de seguridad y botones antipánico vinculados con el Centro de Monitoreo Municipal, para facilitar una respuesta rápida ante emergencias o situaciones de inseguridad.

También contarían con iluminación LED, paneles solares para su abastecimiento energético, conexión gratuita a internet, cargadores para teléfonos celulares y un sistema de agua caliente.

Reemplazo progresivo de las estructuras

Iosa cuestionó el estado de numerosas paradas existentes, algunas de las cuales carecen de techo, presentan deterioro o brindan una protección insuficiente frente al frío, la lluvia y el sol.

El plan propone avanzar de manera gradual, priorizando los sectores con mayor circulación de pasajeros y aquellos donde las condiciones actuales resultan más deficientes.

“La infraestructura urbana no puede seguir pensándose como hace treinta años. Las ciudades turísticas más importantes del mundo invierten en mobiliario urbano moderno, accesible y seguro”, sostuvo.

Para el dirigente, la renovación de los refugios no debería analizarse únicamente como una mejora del transporte público, sino también como una intervención sobre el espacio urbano y la imagen turística de Villa Carlos Paz.

Seguridad y sustentabilidad

Uno de los principales componentes de la iniciativa es la integración de las paradas al sistema de vigilancia municipal.

Iosa sostuvo que la presencia de iluminación, cámaras y dispositivos de emergencia podría brindar mayor tranquilidad a quienes esperan el colectivo, especialmente durante la noche o en sectores alejados del centro.

“La seguridad también se construye desde el diseño urbano. Un espacio bien iluminado, conectado y cuidado genera mayor tranquilidad y mejora la calidad de vida”, afirmó.

El proyecto incorpora además criterios de eficiencia energética mediante el uso de paneles solares, que permitirían abastecer la iluminación y parte de los servicios tecnológicos previstos.

La propuesta deberá ser desarrollada posteriormente en sus aspectos técnicos, financieros y operativos, entre ellos la cantidad de refugios, las ubicaciones prioritarias, los costos y las etapas de ejecución.

“Queremos que cada parada deje de ser un lugar deteriorado para convertirse en un punto inteligente de la ciudad. Villa Carlos Paz merece infraestructura del siglo XXI”, concluyó Iosa.