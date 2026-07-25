Villa Carlos Paz espera el fin de semana más fuerte del invierno con el impulso de Buenos Aires

La ciudad llega al único fin de semana completo del receso escolar en CABA y la provincia de Buenos Aires después de haber alcanzado picos cercanos al 80% de ocupación. El sector confía en un repunte, aunque mantiene cautela por las estadías breves, el menor consumo y la presión sobre las tarifas.

Villa Carlos Paz entra este sábado 25 y domingo 26 de julio en el tramo de mayor expectativa de las vacaciones de invierno, con la posibilidad de alcanzar el punto más alto de la temporada durante el fin de semana.

El principal impulso proviene del receso escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que comenzó el lunes 20 y se extenderá hasta el viernes 31 de julio. Ambos distritos constituyen históricamente los mercados emisores más importantes para los destinos turísticos cordobeses.

Por calendario, este será el único fin de semana completo comprendido dentro de las vacaciones bonaerenses y porteñas. Por eso, aunque hasta este sábado no se había difundido una proyección consolidada de reservas para Villa Carlos Paz, los antecedentes inmediatos y el movimiento observado durante los últimos días permiten esperar una mayor afluencia.

Villa Carlos Paz, entre los destinos más elegidos

La ciudad viene de ubicarse entre los puntos turísticos con mejores registros de Córdoba. Según los datos difundidos por la Agencia Córdoba Turismo, alcanzó un 80% de ocupación entre el 13 y el 19 de julio.

Durante ese período llegaron a la provincia algo más de 170.000 turistas, que generaron un movimiento económico superior a los $53.000 millones. En las dos primeras semanas del receso, el acumulado superó los 378.000 visitantes y los $116.000 millones de impacto.

Las cifras oficiales muestran picos elevados, aunque las mediciones del sector hotelero formal ofrecen una fotografía más moderada y permiten advertir que la demanda continúa concentrada en determinados días.

La presidenta de ASHOGA, Carolina Sacilotto, indicó que el mejor momento se produjo durante el fin de semana largo del 9 de Julio, cuando los establecimientos relevados llegaron al 82,3%. Sin embargo, la primera semana había comenzado con niveles de entre el 40% y el 44%, mientras que el promedio de la segunda se acercó al 50%.

Frente al inicio de las vacaciones en Buenos Aires, Sacilotto expresó una expectativa prudente: “La expectativa es que remonte un poquito la ocupación, que los promedios sean un poquito mejores”.

Más movimiento, pero con cautela

La llegada de visitantes durante este fin de semana podría extender el movimiento hacia la última semana de julio, aunque el sector evita anticipar una recuperación extraordinaria.

Las estadías más cortas, las decisiones de último momento y la reducción del gasto de las familias continúan condicionando el funcionamiento de hoteles, restaurantes y comercios.

Desde ASHOGA también advirtieron que un porcentaje alto de ocupación no necesariamente se traduce en rentabilidad. Los establecimientos sostienen tarifas competitivas para atraer demanda, mientras afrontan aumentos en salarios, alimentos, servicios, mantenimiento e impuestos.

En ese escenario, el objetivo del fin de semana no pasa únicamente por llenar plazas, sino también por recuperar niveles de consumo que permitan que el movimiento turístico alcance al conjunto de la economía local.

Córdoba apuesta al cierre de la temporada

La expectativa se repite en los principales valles turísticos de la provincia. Durante la última medición, Villa General Belgrano registró niveles de entre el 75% y el 80%, mientras que La Cumbrecita se ubicó entre el 85% y el 90%.

Villa Carlos Paz buscará sostener su posición a partir de su oferta de alojamiento, gastronomía, entretenimientos, paseos y espectáculos teatrales. La agenda del fin de semana incluye además ferias de artesanos y emprendedores y las últimas actividades gratuitas del ciclo Culturarte Winter 2026.

El movimiento de este sábado y domingo será determinante para el balance final. Después quedará una última semana de receso en Buenos Aires y CABA, pero sin otro fin de semana completo que pueda concentrar una demanda similar.

Todo indica, por lo tanto, que estas jornadas marcarán el techo turístico del invierno. El desafío será comprobar si el aumento de visitantes alcanza también para mejorar el consumo y darles algo de alivio a los sectores que dependen directamente de la actividad.