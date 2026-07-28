Barracas separó a Gonzalo Morales tras una denuncia por violencia de género

El delantero fue apartado preventivamente del plantel mientras avanza la investigación judicial. Su expareja lo acusó de agresiones físicas, psicológicas y verbales. El sábado había convertido el gol con el que Barracas derrotó 1-0 a River en el Monumental.

Barracas Central separó preventivamente del plantel profesional a Gonzalo Morales, luego de que se formalizara una denuncia judicial en su contra por presunta violencia de género.

La institución informó que el delantero permanecerá apartado hasta que se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales. También aseguró que continuará colaborando con las autoridades y que adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con la evolución de la causa.

La denuncia presentada por su expareja

El caso tomó estado público el domingo, cuando la expareja del futbolista difundió una publicación en sus redes sociales en la que afirmó haber atravesado durante varios meses situaciones de violencia física, psicológica y verbal mientras convivían.

La mujer acompañó su relato con imágenes de lesiones y capturas de conversaciones que atribuyó al jugador y a integrantes de su entorno. También sostuvo que había demorado la presentación por miedo a posibles represalias.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, la denuncia fue radicada en la Comisaría 5ª de Ezeiza y el Juzgado de Paz interviniente dispuso una restricción perimetral contra Morales. La denunciante también pudo retirar sus pertenencias del domicilio que compartía con el futbolista.

Barracas modificó su postura durante el lunes

En un primer comunicado, Barracas Central había manifestado que estaba al tanto de la acusación y que aguardaría la confirmación de la denuncia formal antes de adoptar una determinación institucional.

El club expresó entonces su rechazo a toda forma de violencia de género y remarcó que actuaría con prudencia, respetando el debido proceso y las decisiones judiciales.

Horas después, una vez formalizada la presentación, la dirigencia comunicó la separación preventiva del jugador. La medida se mantendrá mientras avance la investigación.

Había marcado el gol del triunfo ante River

La denuncia y la decisión institucional se conocieron pocas horas después de que Morales fuera protagonista de una de las principales sorpresas de la primera fecha del Torneo Clausura.

El delantero convirtió el sábado el único gol del partido con el que Barracas Central venció 1-0 a River en el estadio Monumental. El resultado representó la primera victoria del club ante el Millonario como visitante en ese escenario.

Morales, de 23 años, surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors y actualmente juega cedido en Barracas Central. Su pase todavía pertenece al club xeneize.