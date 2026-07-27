Por su solidez fiscal, Moody’s elevó la calificación crediticia internacional de la Provincia

Córdoba quedó posicionada a tan solo un escalón de la nota máxima para los gobiernos provinciales en el país. Este reconocimiento internacional se complementa con las recientes evaluaciones de FIX, que elevó la calificación en un escalón, y de Moody’s Local, que ratificó la nota. Las calificadoras coinciden en destacar este desempeño como un claro reconocimiento a la disciplina fiscal, los niveles de liquidez y el manejo responsable de la deuda.

La calificadora de riesgo internacional Moody’s Ratings mejoró la calificación crediticia de la Provincia de Córdoba, elevándola de B3 a B2.

Este incremento ubica a la Provincia un solo escalón por debajo del techo soberano (Country Ceiling) de B1, la calificación máxima a la que puede aspirar un gobierno subnacional en la Argentina.

La decisión se fundamenta en el historial de disciplina y en la política fiscal prudente que mantiene la administración, lo que se traduce en un sólido desempeño financiero.

En el informe oficial se destaca que “la Provincia ha mantenido históricamente niveles de deuda moderados y posiciones de liquidez adecuadas”.

Asimismo, Moody’s valoró de manera muy positiva el impacto de las recientes emisiones en los mercados internacionales, operaciones que resultaron clave para mejorar el perfil de vencimientos.

Amplio respaldo de los mercados financieros

La mejora otorgada por Moody’s se suma a una serie de reconocimientos recientes emitidos por otras calificadoras de riesgo, tanto en el plano internacional como en el local.

Estos informes ratifican la previsibilidad de la administración provincial y su capacidad para sostener la inversión pública frente a un contexto desafiante.

En el plano internacional, la calificadora Fitch Ratings ratificó recientemente la nota de Córdoba en B-.

Actualmente, esta es la máxima calificación posible para un gobierno provincial en la Argentina, ya que se ubica en el techo soberano.

Por su parte, en el ámbito local, la agencia FIX SCR, afiliada de Fitch, elevó la calificación crediticia de la Provincia a AA(arg), lo que representó una suba de un escalón a comienzos de junio. En tanto, en julio, Moody’s Local ratificó la calificación tanto en moneda local como extranjera en AA-.ar.

Esta consolidación de las calificaciones crediticias representa un reconocimiento directo de los mercados financieros, tanto locales como internacionales, al firme compromiso del Gobierno de la Provincia de Córdoba con la responsabilidad y la prudencia fiscal.