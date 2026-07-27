EPEC confirmó cortes programados de energía para este martes en Villa Carlos Paz

EPEC realizará tareas de mantenimiento y mejoras en sectores de los barrios Centro y Villa del Lago. Las interrupciones se desarrollarán durante la mañana y la tarde.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que este martes 28 de julio habrá dos cortes programados del servicio eléctrico en Villa Carlos Paz.

La primera interrupción se realizará de 8 a 12 horas en un sector de barrio Centro comprendido por las calles Sabatini, Arturo Orgaz y avenida General Paz.

Por la tarde, el servicio será suspendido de 14 a 16 horas en barrio Villa del Lago, primera sección.

Según indicó la empresa, los cortes responden a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.