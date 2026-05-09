Teatro y memoria: llega a Villa Carlos Paz la obra Bialet Massé es más que un pueblo

La propuesta del grupo teatral Los de la Vuelta se presentará este sábado 9 de mayo a las 20 en Espacio Co, con entrada a la gorra. La actividad llega de la mano de la COOPI y propone un recorrido escénico por la identidad, la memoria y las luchas colectivas.

Villa Carlos Paz será escenario este sábado de una nueva propuesta cultural vinculada al teatro y la memoria. Se trata de la obra Bialet Massé es más que un pueblo, del grupo teatral Los de la Vuelta, que llegará desde Córdoba capital para presentarse en Espacio Co, en Moreno 60.

La función está prevista para las 20 y será con entrada a la gorra, en una invitación abierta a la comunidad para compartir una noche atravesada por historias, identidad y memoria colectiva.

La gira de la obra continuará así su recorrido y desembarcará en Villa Carlos Paz de la mano de la COOPI, con una propuesta que busca poner en escena las luchas, los recuerdos y los procesos que forman parte de la construcción de una comunidad.

En escena estarán Toto López y Horacio López, mientras que la dirección general está a cargo de Susana Palomas. La dramaturgia corresponde a Graciela Bialet.

Desde la convocatoria destacaron que la obra invita a pensar no solo el pasado de Bialet Massé, sino también los vínculos entre territorio, historia y memoria, a partir de una puesta que recupera experiencias colectivas y las transforma en lenguaje teatral.

De esta manera, Espacio Co volverá a recibir una actividad cultural con eje en el teatro independiente y en la reconstrucción de identidades locales y regionales.