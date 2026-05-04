El contratista declaró pagos en efectivo en la causa Adorni y el jefe de Gabinete evitó responder sobre el caso

El constructor que trabajó en la casa del country Indio Cuá dijo ante la Justicia que cobró US$245.000 en efectivo y sin factura por las refacciones. Horas más tarde, en una conferencia en Casa Rosada, Manuel Adorni reiteró que sólo dará explicaciones en sede judicial y sostuvo que sus viajes y su patrimonio ya fueron informados conforme a la normativa vigente.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumó este lunes una declaración clave. Matías Tabar, el contratista que realizó obras en la casa del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió US$245.000 en efectivo por los trabajos y que no hubo facturación por esas tareas.

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales y crónicas coincidentes, Tabar explicó que las refacciones incluyeron pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín. También aportó documentación y dejó su celular para que sea peritado, en el marco de una causa que busca reconstruir el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete.

La declaración del contratista se conoció pocas horas después de la reaparición pública de Adorni en la sala de prensa de Casa Rosada, donde brindó una conferencia por la mañana. Allí evitó contestar sobre aspectos puntuales de la causa y dejó en claro que no hablará en detalle mientras el expediente siga abierto. “Ya di las explicaciones que tengo que dar, ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados, el miércoles pasado, y si tuviera que dar más explicaciones las daré en el único ámbito competente, que es la Justicia”, afirmó.

En esa misma conferencia, Adorni defendió la legalidad de su situación patrimonial y de sus viajes personales. Sostuvo que afrontó con fondos propios todos los viajes realizados con su familia, que no fueron financiados por terceros ni constituyeron obsequios, y aseguró que el Estado no registró pagos por esos traslados. También dijo que cumplió con las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y que presentará el detalle actualizado de su patrimonio cuando venza el plazo de su próxima declaración jurada.

La conferencia no despejó, sin embargo, las dudas sobre el caso judicial. Cada vez que fue consultado por el monto de las obras, la compra de la casa o el detalle de bienes y deudas, el funcionario repitió que no iba a responder sobre aspectos específicos porque, según dijo, “no me lo permite el debido proceso judicial”.

Después de la declaración de Tabar, en el entorno de Adorni rechazaron la cifra de US$245.000 y sostuvieron que ese no fue el monto pagado por la refacción. Según esas versiones, la defensa del jefe de Gabinete analiza pedir una pericia para discutir judicialmente el valor atribuido a las obras.

Así, la jornada dejó dos planos superpuestos sobre la causa: por un lado, un testimonio judicial que agregó un dato sensible sobre pagos en efectivo por refacciones; por el otro, una conferencia en la que Adorni buscó retomar la iniciativa política, pero volvió a esquivar precisiones sobre el expediente que lo tiene bajo investigación.