Nevó en el Champaquí y cerraron el Camino de las Altas Cumbres por aguanieve

Los primeros copos se registraron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en la zona alta del cerro Champaquí, en medio del avance del frente frío sobre Córdoba. En paralelo, la Policía Caminera dispuso el corte del tránsito en el Camino de las Altas Cumbres por presencia de aguanieve y hielo sobre la calzada.

La nieve llegó a las sierras de Córdoba durante la madrugada de este sábado y dejó las primeras postales invernales en el sector del Champaquí, donde comenzaron a verse copos en medio del marcado descenso de temperatura.

La situación también impactó en la circulación vehicular. La Policía Caminera informó el cierre del Camino de las Altas Cumbres por la presencia de aguanieve e hielo sobre la carpeta asfáltica, una medida preventiva adoptada para evitar riesgos en uno de los corredores más sensibles de la provincia.

Para este sábado, el pronóstico prevé una jornada fría y ventosa en la ciudad de Córdoba, con una máxima en torno a los 14 grados. Para el domingo, en tanto, se espera una mejora relativa, con cielo más estable y una temperatura máxima cercana a los 17 grados.

El avance del aire frío sobre la provincia volvió a poner el foco en las zonas serranas, donde las condiciones invernales aparecieron antes de la mitad de mayo y obligaron a extremar la precaución en rutas de montaña.