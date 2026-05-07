Valle Hermoso vive la 3ª Feria del Libro con presentaciones, mesas de escritores, teatro, música y propuestas para toda la familia

La propuesta cultural ya comenzó con su acto inaugural y continuará con una nutrida programación que incluye actividades literarias, artísticas y recreativas en el marco de la 3ª Feria del Libro de Valle Hermoso 2026.

La Municipalidad de Valle Hermoso celebró el inicio de la 3ª Feria del Libro, una propuesta cultural que abrió esta jueves con su ceremonia inaugural y que continuará con nuevas actividades destinadas a vecinos, vecinas y visitantes.

El acto de apertura fue encabezado por el intendente Daniel Spadoni, quien destacó que se trata de “una gran apuesta a todo lo que es la formación, la instrucción, la capacitación, la cultura y la educación, donde toda la comunidad participa”. Además, agregó: “Estamos muy contentos y poniendo todo de nuestro lado como municipio para que esto sea un éxito”.

Desde el municipio señalaron que la feria seguirá el fin de semana con presentaciones de libros, mesas de escritores, espacios recreativos, intervenciones artísticas y propuestas para distintos públicos, en una nueva edición orientada a celebrar la cultura, la creatividad y el encuentro comunitario.

Programación del viernes 8 de mayo

La agenda del viernes 8 abrirá a las 10 con “Simona Cambalache” en el Jardín Rayito de Sol, a cargo de la Payasa Simona.

A las 10 también está prevista la presentación de “El suceso de Fátima”, de María José Velazco Calvo, en la Carpa Estructural.

Luego, a las 10.30, se presentarán los libros “Pelito 1” y “Pelito 2”, de la escritora Mónica Beatriz Manago, en una actividad destinada a estudiantes de 4° a 6° grado del nivel primario.

La programación continuará a las 11 con la actuación del Coro Municipal de Valle Hermoso “Somos Canto”, y a las 11.15 con la presentación del libro “Memoria en Piedra”, de Graciela Luján Pedraza, centrado en patrimonio funerario.

A las 11.30 se desarrollará una jornada de rituales escénicos con las obras “El Mandamás”, “El Creciente de Venus” y “La luz de Cronos”, a cargo de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Calvario, en el escenario externo.

Más tarde, a las 12, habrá una Ronda de Escritores Punilla, y a las 12.30 un recitado de “Atahualpa”, a cargo de la escritora y autora Laura Albornoz.

Desde las 14, la Junta de Historia de Valle Hermoso presentará “Historias que el Valle Cuenta”, una propuesta destinada a alumnos de nivel primario y medio.

A las 14.30 volverá “Simona Cambalache” al Jardín Rayito de Sol. Luego, a las 15, se desarrollará la jornada de rituales escénicos “Interitus”, “La raíz del orden eterno” y “Guardianes de la naturaleza”, junto con “Kaelthys: la última sequía kali”, a cargo del IPEM 335, en el escenario externo.

A las 15.30 será el turno de la presentación del libro “Avanzá igual”, con Juan Martín Ortega y la Fundación Ingeniar, destinada a alumnos de nivel medio.

La jornada seguirá a las 16 con el conversatorio “Historia indígena de Punilla”, a cargo del paleontólogo y escritor Sebastián Apesteguía; a las 17 con otra Ronda de Escritores Punilla; a las 18.30 con un sorteo; y a las 19 con la culminación del segundo encuentro “Identidad y tradición”.

Programación del sábado 9 de mayo

El sábado 9 la propuesta comenzará a las 10.30 con el colectivo de voces, poesías, relatos y canciones del Valle de Punilla “Hilo Nativo”.

A las 11 se desarrollará una Mesa de Escritores Punilla, mientras que a las 11.30 se presentará el libro “Metamorfosis”, de Fausto Salazar.

A las 12 será el turno de la charla “Oratoria y comunicación eficaz para conectar, influir y dejar huella”, a cargo de la periodista María Gabriela Mehaudy.

Luego, a las 12.30, se presentará el libro “El proceso de amar”, de la escritora María Belén Probst.

Por la tarde, a las 14, actuarán las Danzas folclóricas de la academia Mi Querumana. A las 14.15 habrá una mesa editorial de Escarabajo Azul con las obras “Cuerpo Textil”, de Paula Pizzano; “El Don”, de Claudio Simiz; y “Cuentos Intrusos”, de Adriana Molina Sarach.

La programación continuará a las 15 con otra Mesa de Escritores Punilla, a las 16.30 con el micrófono abierto “Hilo Nativo”, y a las 17 con sorteos.

El cierre será a las 18 con una presentación del Ballet Municipal “Lampatu Mayu” y “La Serrana Folclórica”.

Con esta agenda, Valle Hermoso le da continuidad a una feria que busca consolidarse como uno de los espacios culturales más importantes de la localidad, con actividades que cruzan literatura, historia, música, danza y participación comunitaria.