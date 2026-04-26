Murió Adolfo Aristarain, uno de los grandes directores del cine argentino

El realizador y guionista falleció este domingo en Buenos Aires a los 82 años. Dueño de una filmografía clave para el cine argentino y también muy reconocida en España, dejó títulos como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, Martín (Hache) y Lugares comunes.

Adolfo Aristarain murió este domingo 26 de abril en Buenos Aires a los 82 años, según informó la Academia de Cine de España, institución que lo distinguió con la Medalla de Oro correspondiente a 2024. La noticia generó una inmediata repercusión en el mundo cultural argentino y español, donde su obra tuvo una marca profunda.

Director, guionista y una de las voces más personales del cine en español, Aristarain construyó una trayectoria atravesada por historias de fuerte densidad política, social y humana. Entre sus películas más recordadas aparecen Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, Martín (Hache) y Lugares comunes, obras que lo consolidaron como una referencia central del cine argentino de las últimas décadas.

Su vínculo con el cine español también fue decisivo. La Academia de Cine de España recordó que estuvo muy ligado a ese país, donde vivió durante varios años y rodó parte de su filmografía. Además, destacó que Un lugar en el mundo recibió el Goya a Mejor Película Iberoamericana y que Lugares comunes obtuvo el Goya a Mejor Guion Adaptado.

En 2024, Aristarain había sido reconocido con la Medalla de Oro de la Academia española, una distinción que subrayó su aporte al cine en español. En las semblanzas publicadas tras su fallecimiento también se recordó el peso de su obra en ambos lados del Atlántico y su influencia sobre varias generaciones de realizadores, guionistas y actores.

Hasta el momento, las informaciones públicas sobre su muerte no detallaban la causa del fallecimiento. Lo confirmado es que se apagó una figura mayor del cine argentino, autor de una filmografía que dejó escenas, personajes y diálogos ya incorporados a la memoria cultural del país.