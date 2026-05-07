El Gobierno de Córdoba habilitó más de $2.100 millones para ejecutar redes domiciliarias de gas en 16 localidades

El ministro Manuel Calvo autorizó el financiamiento de redes domiciliarias de gas para municipios y comunas de nueve departamentos de la provincia.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, recibió este martes a intendentes y jefes comunales de 16 localidades de Córdoba y avaló el otorgamiento de fondos provinciales para la ejecución de obras de redes domiciliarias de gas. El monto total comprometido asciende a $2.138.957.506.

Dijo Manuel Calvo: “A pesar de las dificultades económicas que atraviesa la Argentina, Córdoba sigue avanzando en el desarrollo de infraestructura. Somos la provincia donde el gas natural llega a la mayor cantidad de pueblos y ciudades”.

“Nuestro gobernador Martín Llaryora ha definido que, a pesar del contexto nacional, la Provincia no va a dejar solos a sus municipios y comunas”, expresó el ministro.

Las localidades beneficiadas pertenecen a nueve departamentos de la provincia. En el departamento General San Martín, se destinarán $35.694.000 para Arroyo Algodón, $117.740.000 para Chazón y $80.000.000 para Silvio Pellico. En el departamento Río Segundo, Pilar recibirá $200.000.000 y Rincón, $150.000.000. En San Justo, El Tío contará con $256.210.618 y Saturnino María Laspiur, con $56.882.637. En el departamento Río Cuarto, Chucul accederá a $70.276.122 y Santa Catalina-Holmberg, a $150.000.000.

De manera individual, recibirán financiamiento Mattaldi (departamento General Roca), por $200.000.000; Chilibroste (Unión), por $100.000.000; Los Reartes (Calamuchita), por $400.000.000; Almafuerte (Tercero Arriba), por $100.000.000; Villa del Totoral (Totoral), por $70.000.000; Bialet Massé (Punilla), por $100.000.000; y Alejandro Roca (Juárez Celman), por $52.154.129.