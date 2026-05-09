Las dudas por la situación institucional del Centro Vecinal de Playas de Oro llegaron al Concejo

El concejal Daniel Ribetti llevó al cuerpo legislativo local un pedido de informes sobre la situación institucional, contable y administrativa del Centro Vecinal de Playas de Oro, a partir de inquietudes planteadas por vecinos del barrio. El oficialismo no acompañó el tratamiento sobre tablas y envió la iniciativa a comisión.

El edil Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) presentó en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz un pedido de informes vinculado a la situación institucional, administrativa y contable del Centro Vecinal de Playas de Oro, a partir de una presentación realizada por vecinos del barrio.

La iniciativa apuntaba a que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Coordinación de Centros Vecinales y Participación Ciudadana, informe sobre los controles realizados, la rendición de subsidios, el estado de los libros obligatorios, la documentación institucional, la situación dominial del inmueble y la regularidad actual del centro vecinal conforme a la Ordenanza Nº 6009.

Ribetti solicitó el tratamiento sobre tablas del proyecto, pero el oficialismo de Carlos Paz Unido no acompañó esa moción y, con su mayoría, forzó el pase a comisión.

“Hay preguntas sin responder”

Al fundamentar el pedido, Ribetti aclaró que la iniciativa no surgió de la actual comisión del centro vecinal, sino de conversaciones con vecinos que ya venían expresando inquietudes sobre la situación institucional del barrio.

El concejal recordó que el Centro Vecinal de Playas de Oro atravesó en los últimos tiempos distintas etapas institucionales, con cambios de autoridades y períodos de irregularidad. En ese contexto, señaló que “ha habido toda una serie de situaciones que han provocado la alternancia institucional de comisiones” y advirtió que, pese a ese recorrido, “hay preguntas sin responder, vinculadas a la comisión anterior”.

Subsidios municipales y provinciales bajo la lupa

Uno de los ejes centrales del proyecto es conocer qué ocurrió con fondos públicos recibidos por la comisión anterior del centro vecinal. En el recinto, Ribetti planteó que los vecinos buscan respuestas sobre “la rendición de los subsidios obtenidos por esa comisión”.

El pedido de resolución precisa que se trata de subsidios municipales y provinciales, y solicita que se informe si la ex presidenta del centro vecinal Viviana Vottero rindió esos fondos durante su gestión, con detalle de montos, fechas y estado actual de las rendiciones. En caso de existir documentación respaldatoria, el proyecto también pide que sea remitida al Concejo.

Ribetti dimensionó la importancia del tema al señalar que “estamos hablando de dos subsidios que suman aproximadamente 5 millones de pesos”, y remarcó que “para una comisión de un centro vecinal es muchísimo dinero”.

En la misma línea, el texto sostiene que la administración de fondos públicos “exige estándares estrictos de rendición, control y publicidad”, y que corresponde a la Coordinación de Centros Vecinales velar por su cumplimiento.

Balances, libros y documentación institucional

El planteo no se limita al destino de los subsidios. También busca establecer si los balances y rendiciones fueron presentados en tiempo y forma, si cuentan con certificación del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas y si cumplen con la normativa prevista en las ordenanzas vigentes.

Ribetti resumió esa duda al señalar que existe “la duda de los vecinos y la mía si estas rendiciones y los balances de la comisión fueron entregados en tiempo y forma, si tienen la certificación del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, si cumplen con la normativa especificada en nuestras ordenanzas”.

Concejal Daniel Ribetti.

El proyecto también solicita información sobre el estado actual de los libros obligatorios del centro vecinal, como el Libro de Actas, el Libro de Banco y el Libro de Caja, indicando su ubicación física y la autoridad responsable de su guarda.

A eso se suma otro pedido puntual: saber si se requirió formalmente la entrega de documentación institucional y contable a Vottero y qué medidas administrativas o judiciales se adoptaron ante eventuales incumplimientos.

La situación dominial de la sede

Entre los interrogantes aparece además la documentación vinculada al inmueble sede del centro vecinal. El proyecto pide que se informe la situación dominial del inmueble y si las escrituras están registradas y bajo custodia de la autoridad competente.

En su exposición, Ribetti sostuvo que las comisiones posteriores no habrían contado con documentación que debía estar disponible. En ese punto, advirtió que “estamos hablando de documentación que las comisiones subsiguientes no dispusieron y debían tener en su mano, son las escrituras, por ejemplo, del centro vecinal”.

El reclamo por la falta de respuestas

Otro de los ejes del planteo estuvo puesto en la falta de respuesta institucional a los vecinos. Ribetti sostuvo que habitantes de Playas de Oro ya habían presentado una nota ante el Concejo preguntando por estas cuestiones, pero que nunca obtuvieron contestación.

Según expresó, “cuando hablamos con los vecinos y nos cuentan que ya han mandado una nota a este Concejo preguntando por todo esto que forma parte del proyecto presentado, nota que nunca fue respondida”, se evidencia un problema que excede este caso puntual.

Luego vinculó esa situación con otros reclamos vecinales que, según dijo, tampoco reciben respuesta. Por eso cuestionó que “parece que es una constante esto que el vecino pide información, manda una nota y acá nadie se le responde”, y definió esa situación como “una falencia institucional enorme”.

El rol de la Coordinación de Centros Vecinales

El pedido de informes apunta específicamente a la responsabilidad de la Coordinación de Centros Vecinales y Participación Ciudadana, área del Ejecutivo que tiene funciones de supervisión, asistencia técnica, control y fiscalización sobre las entidades vecinales.

Ribetti explicó que también necesita conocer, como concejal, si los procedimientos aplicados por esa área se ajustaron al marco normativo vigente. En ese sentido, afirmó que “lo que motiva este pedido de informe es mi necesidad de saber como concejal si los procedimientos llevados a cabo por la autoridad de aplicación, la Coordinación de Políticas Vecinales, son los que se adecúan también a nuestro marco normativo”.

El proyecto solicita además que el informe sea firmado por el responsable del área.

Un pedido que quedó en comisión

Pese a que Ribetti pidió el tratamiento sobre tablas, el oficialismo no acompañó esa posibilidad y el proyecto fue girado a comisión.

De esa manera, las dudas planteadas por vecinos de Playas de Oro llegaron formalmente al Concejo, aunque el pedido de informes no fue aprobado en la sesión.

En el cierre de su intervención, Ribetti sintetizó el objetivo de la iniciativa en una serie de preguntas concretas. Señaló que “queremos que nos digan si se rindió la plata, si la escritura está, si la Coordinación de Políticas Vecinales legitimó la presentación o no, sin el sello o no del colegio de profesionales, y si se ha cumplido con todos los requerimientos de nuestro marco normativo en el traspaso también de una comisión a otra”.