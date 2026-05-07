La Perla: confirmaron otras 11 identificaciones y habrá una nueva conferencia para informar detalles

El proceso de búsqueda e identificación de restos hallados en la Loma del Torito, en la Guarnición Militar de La Calera, sumó un nuevo avance. La Justicia confirmó que el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a otras 11 personas desaparecidas durante la última dictadura, en lo que representa una segunda tanda de resultados sobre los hallazgos realizados en 2025 en el predio vinculado al ex centro clandestino La Perla.

La investigación judicial y forense sobre los restos encontrados en el entorno de La Perla volvió a registrar un avance significativo. La Justicia federal confirmó este jueves que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de 11 personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, a partir de los trabajos realizados en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Se trata de una segunda ronda de identificaciones vinculada a las tareas de campo iniciadas en 2025 en ese sector. En una primera etapa, ya se había informado en marzo la identificación de 12 personas, también a partir de restos hallados en el mismo predio.

Las nuevas identificaciones fueron posibles gracias a los estudios antropológicos y genéticos realizados por el EAAF, en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, dentro de un proceso validado por el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Por ahora, los nombres de las víctimas no fueron difundidos públicamente. Según se informó, en las próximas horas se realizará una nueva conferencia de prensa, con participación judicial y de familiares, en la que se darán a conocer los detalles de esta nueva instancia de identificación.

El hallazgo original de restos óseos en la Guarnición Militar de La Calera había sido confirmado en septiembre de 2025, en el marco de tareas de prospección y excavación arqueológica encomendadas por la Justicia para buscar posibles enterramientos clandestinos vinculados al funcionamiento de La Perla.