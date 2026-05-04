Córdoba cerró un fin de semana largo por encima de las expectativas turísticas, con Punilla como uno de los grandes motores

Unos 275 mil turistas se movilizaron durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador en la provincia, con altos niveles de ocupación en distintos valles y un fuerte impulso de eventos masivos como el Desafío Río Pinto, que volvió a convertir a Punilla en uno de los principales focos del movimiento turístico.

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un balance más que positivo para el turismo en Córdoba, con niveles de ocupación elevados en buena parte de la provincia y un movimiento sostenido por eventos deportivos, culturales y recreativos que dinamizaron las economías regionales.

Según los datos informados, unos 275 mil turistas se movilizaron durante las tres jornadas, en un contexto que combinó buen clima, una agenda amplia y un fuerte nivel de demanda en varios destinos serranos.

En el Valle de Punilla, el movimiento volvió a ser especialmente marcado. La Cumbre alcanzó el 100% de ocupación, Villa Giardino llegó al 98% y La Falda al 95%, consolidando a la región como uno de los grandes epicentros del fin de semana.

También hubo números altos en otros corredores turísticos. En Traslasierra, San Javier y Yacanto registraron 98% de ocupación. En el norte provincial, Villa Tulumba alcanzó el 95% y Deán Funes el 70%. En Sierras Chicas y el corredor de Colonia Caroya, la ocupación fue del 80%, mientras que en Ansenuza, Balnearia llegó al 90%. En Calamuchita, Villa Yacanto alcanzó el 79% y Villa Rumipal el 60%.

En la ciudad de Córdoba, los hoteles categorizados trabajaron con niveles de entre 60% y 70%, aunque algunos establecimientos completaron su capacidad impulsados por actividades convocantes en el estadio Mario Alberto Kempes. En tanto, Villa Carlos Paz registró reservas cercanas al 70% hacia el cierre del fin de semana.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “los niveles de ocupación estuvieron por encima de las expectativas” y atribuyó ese resultado a la combinación entre condiciones climáticas favorables y una agenda diversa de actividades.

El Río Pinto volvió a empujar el movimiento en Punilla

Uno de los grandes motores turísticos del fin de semana fue la 30ª edición del Desafío Río Pinto, que volvió a posicionar a Córdoba como sede de un evento deportivo de gran escala.

La competencia reunió a 6.020 ciclistas, con cupos agotados, y dejó una postal repetida pero siempre impactante: miles de bicicletas atravesando los paisajes serranos en un circuito de unos 85 kilómetros.

En lo deportivo, el chileciteño Agustín Durán se quedó con el primer puesto, mientras que Julieta Zurita ganó entre las mujeres en su debut en la prueba.

Pero más allá del resultado deportivo, el mayor impacto volvió a sentirse en la actividad turística. La llegada de corredores, equipos y acompañantes generó ocupación plena no sólo en La Cumbre, sino también en localidades cercanas como San Marcos Sierras, Capilla del Monte y San Esteban, con un movimiento fuerte en alojamientos, gastronomía y comercios.

Durante tres días, además, el aeródromo de La Cumbre funcionó como una verdadera ciudad deportiva, con más de 200 stands, espacios gastronómicos y propuestas para toda la familia, ampliando el alcance del evento más allá de la carrera.

Eventos, clima y diversidad de propuestas

El Desafío Río Pinto no fue el único factor que explicó el buen desempeño del fin de semana. La agenda incluyó también actividades como la Ultra Champa y el festival Kilómetro de Cuarteto, entre otras propuestas que ayudaron a sostener la afluencia de visitantes en distintos puntos de la provincia.

El resultado general confirma una tendencia que Córdoba viene consolidando: la combinación de eventos de escala, diversidad de propuestas y condiciones favorables sigue fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más competitivos del país.