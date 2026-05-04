Los Herrera llegan a Cosquín con un show a puro cuarteto

El dúo cordobés se presentará este sábado 9 de mayo por la noche en el Club Atlético Tiro Federal, con un espectáculo que promete hacer bailar a todo Punilla.

Este sábado 9 de mayo por la noche, el Club Atlético Tiro Federal de Cosquín será escenario de una noche a puro ritmo con la presentación de Los Herrera, una de las propuestas más convocantes del cuarteto actual.

Conformado por Fede y Gonza Herrera, el grupo viene consolidando su crecimiento en la escena musical cordobesa, combinando la esencia del cuarteto tradicional con un sonido renovado que conecta con nuevas generaciones.

El público podrá disfrutar de un repertorio que incluye sus clásicos más bailados, junto a canciones nuevas que ya empiezan a marcar el pulso de esta nueva etapa de la banda. La expectativa es alta y se espera una gran convocatoria en el corazón del Valle de Punilla.

El show promete una puesta en escena dinámica, cercana al público y cargada de energía, en una noche pensada para cantar, bailar y disfrutar entre amigos.

Entradas anticipadas disponibles en

80.000 Vueltas

Meirovich 59, La Falda

Borravino Fiambres y Vinos

Roque Sáenz Peña y General Paz, Bialet Massé

Maxi Kiosco Julieta

San Martín 1299, Cosquín

Minimercado “Carlos Gardel”

San Martín 2020, Santa María de Punilla

Minimercado “Carlos Gardel”

Av. Belgrano 875, Bialet Massé