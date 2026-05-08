Aprehenden a dos mujeres por hurto en pleno centro de Villa Carlos Paz

Dos mujeres de 30 y 19 años fueron detenidas tras ser señaladas por un comerciante en la zona céntrica. Durante la requisa, la Policía secuestró varios productos de farmacia que habrían sido sustraídos.

Este viernes, alrededor de las 15, personal policial intervino por un hecho de hurto registrado en avenida San Martín 165, en la zona céntrica de Villa Carlos Paz, luego de la denuncia realizada por un comerciante del sector.

Con las características aportadas sobre las presuntas involucradas, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

En ese marco, fueron aprehendidas dos mujeres de 30 y 19 años, señaladas como las presuntas autoras del hecho. Al realizar la requisa, el personal policial secuestró entre sus prendas varios elementos de farmacia que habrían sido sustraídos.

Ambas fueron trasladadas a la alcaidía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.