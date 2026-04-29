Adorni defendió la gestión en Diputados, ratificó que no renunciará y la oposición redobló la presión

El jefe de Gabinete expuso durante casi siete horas ante la Cámara baja, defendió el rumbo económico del Gobierno, rechazó las denuncias sobre su patrimonio y recibió un respaldo político inusual de Javier Milei, que asistió junto a todo el Gabinete. Desde la oposición lo acusaron de evitar respuestas clave y hasta dejaron abierta la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

Manuel Adorni presentó este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en una sesión que se extendió por casi siete horas y que estuvo atravesada por dos ejes: la defensa del rumbo económico del Gobierno y su respuesta política a los cuestionamientos por las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes. El jefe de Gabinete llegó al recinto con un respaldo explícito de Javier Milei, que siguió la exposición desde los palcos junto a Karina Milei y el resto del Gabinete.

En su exposición inicial, Adorni buscó mostrar una gestión ordenada en lo fiscal y con mejoras macroeconómicas. Sostuvo que el Gobierno logró superávit financiero durante dos años consecutivos, afirmó que la inflación anual bajó de 211,4% en 2023 a 31,5% en 2025, remarcó que la pobreza descendió a 28,2% y aseguró que la economía acumula un crecimiento de 10,1% desde el inicio de la gestión. También defendió el ajuste del Estado, al señalar que se eliminaron 9 ministerios, 100 secretarías y subsecretarías, 500 áreas y más de 65.000 puestos en la administración pública.

A la vez, el funcionario reconoció que el dato de inflación de marzo “fue malo”, aunque insistió en que la tendencia general sigue siendo descendente. En ese tramo, volvió a responsabilizar al kirchnerismo y a sectores empresarios y mediáticos por lo que definió como una ofensiva para desestabilizar al Gobierno durante la segunda mitad de 2025.

El otro gran capítulo de la jornada fue su situación judicial y patrimonial. Adorni afirmó que pagó de su bolsillo todos los viajes personales realizados con su familia, negó que esos gastos hayan sido cubiertos por terceros o por el Estado y sostuvo que nunca ocultó bienes. En la respuesta escrita incorporada al informe, agregó que la última declaración jurada integral todavía no venció y que los bienes del grupo familiar figuran en el anexo reservado presentado ante la Oficina Anticorrupción. Sobre el final, dejó una de las frases más fuertes del día: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

La comparecencia llegó, además, con un volumen inusual de consultas previas. Según datos difundidos antes de la sesión, los diputados habían enviado 4.800 preguntas, una cifra récord para este tipo de informes. Durante la jornada en el recinto, Adorni respondió más de 2.000 y evitó avanzar más allá de lo que consideró materia judicial en trámite.

El respaldo de Milei

La presencia de Milei en el Congreso fue uno de los datos políticos centrales del día. Presidencia informó oficialmente que el mandatario acompañó a Adorni junto al Gabinete ampliado, en un gesto de apoyo que no tiene antecedentes habituales para una sesión informativa del jefe de Gabinete. Durante la exposición, el Presidente alentó desde el palco y el oficialismo convirtió el clima del recinto en una demostración de respaldo político en medio de la crisis abierta por las denuncias contra el funcionario.

El propio Adorni agradeció esa presencia al cierre de su discurso y la convirtió en una señal de fortaleza interna. Para la Casa Rosada, el objetivo era despejar cualquier lectura de debilidad y mostrar que el funcionario conserva la confianza plena del Presidente aun en medio de la investigación judicial.

Las repercusiones en la oposición

Las críticas más duras llegaron desde Unión por la Patria y la izquierda. El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, sostuvo que la sesión “nunca debió haber existido” porque, a su criterio, Adorni “debió haber renunciado antes”. También remarcó que nunca antes un presidente tuvo que ir al Congreso a respaldar a un jefe de Gabinete cuestionado por denuncias de corrupción.

Con el correr de la sesión, el peronismo fue más allá y dejó abierta la posibilidad de impulsar una interpelación que pudiera derivar en una moción de censura. Según las crónicas parlamentarias, ese camino todavía aparece complejo por la falta de votos suficientes, pero quedó instalado como una amenaza política sobre el jefe de Gabinete.

Desde otros sectores opositores también cuestionaron el tono de la jornada y la falta de respuestas de fondo. La izquierda cargó contra las explicaciones sobre patrimonio y viajes, mientras que legisladores de otros bloques señalaron que el oficialismo montó una puesta en escena para blindar al funcionario más que para facilitar un verdadero control parlamentario. Aun así, fuera del kirchnerismo y la izquierda no hubo una reacción unificada para avanzar de inmediato con medidas institucionales más severas.

El balance político de la sesión dejó dos lecturas contrapuestas. Para el oficialismo, Adorni resistió una jornada delicada, ratificó que seguirá en el cargo y logró atravesar el Congreso sin una derrota inmediata. Para la oposición, en cambio, la presentación confirmó que el jefe de Gabinete llegó debilitado, evitó responder cuestiones sensibles y sólo pudo sostenerse por el blindaje directo de Milei.