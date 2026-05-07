Turismo con mascotas: la Cámara de Turismo lanza en Villa Carlos Paz un sello hotelero pet friendly

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz presentará el próximo lunes el programa Carlos Paz Pet Friendly, una propuesta que apunta a incorporar al sector hotelero bajo un estándar común y fortalecer el posicionamiento de la ciudad en uno de los segmentos turísticos de mayor crecimiento del país.

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz lanzará oficialmente el próximo lunes el programa Carlos Paz Pet Friendly, una iniciativa orientada a consolidar a la ciudad como destino de referencia para viajeros que se desplazan con sus mascotas.

La presentación se realizará en una conferencia de prensa prevista para las 11 en el Puente Carretero, donde se darán a conocer los principales lineamientos de una propuesta que busca formalizar la incorporación del sector hotelero a una estrategia ya vinculada al perfil pet friendly de la ciudad.

Según se informó, el programa establecerá el primer estándar hotelero certificado a nivel local, con un sello de identidad unificado, una normativa de implementación y un esquema de soporte comunicacional coordinado desde la propia Cámara de Turismo.

La iniciativa parte de un dato que el sector considera clave: el crecimiento sostenido de la demanda vinculada al turismo con mascotas. De acuerdo con la información difundida, las búsquedas de opciones pet friendly en Argentina crecieron un 80% interanual en 2024, en un contexto en el que 8 de cada 10 hogares conviven con una mascota.

En ese marco, desde la entidad sostienen que Villa Carlos Paz ya cuenta con una base construida, a partir de su declaración como ciudad pet friendly y de la existencia de comercios y restaurantes habilitados para este tipo de experiencia. El paso que se formaliza ahora es la incorporación de los hoteles bajo un criterio común, con la intención de fortalecer el posicionamiento del destino dentro de ese mercado.

Durante el lanzamiento se presentará el programa completo y su alcance para el sector hotelero, el sello de certificación oficial y su sistema de auditoría, datos del mercado pet friendly en el país y la proyección de impacto para la ciudad.

Además, se dará a conocer el kit de adhesión para los establecimientos, que incluirá reglamento modelo, ficha del huésped, checklist edilicio y política tarifaria, junto con la apertura de la inscripción para el grupo fundador del programa.

“El turista que viaja con su mascota no es un nicho: es la mitad del país. Lo único que falta es que el hotel le diga que sí”, señalaron desde la Cámara de Turismo, en una definición que resume el enfoque de la propuesta.

Con este lanzamiento, el sector turístico local buscará dar un paso más en la construcción de una oferta específica para un tipo de viajero cada vez más visible en el mercado interno y sumar al segmento hotelero a una estrategia que apunta a diferenciar a Villa Carlos Paz dentro del mapa turístico nacional.