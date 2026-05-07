Córdoba impulsa el turismo de bienestar con más de 300 actividades en toda la provincia

La iniciativa reúne propuestas vinculadas al bienestar, la naturaleza y el turismo sostenible en distintos puntos de la provincia. Participan municipios, prestadores turísticos y referentes del sector público y privado de diversas regiones de Córdoba. Yoga, meditación, trekking consciente, cocina saludable y retiros espirituales forman parte de la agenda prevista para todo mayo.

Córdoba puso en marcha la primera edición del Mes del Turismo de Bienestar 2026, una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Turismo que propone más de 300 actividades distribuidas en distintos puntos de la provincia, integrando experiencias vinculadas al bienestar físico, emocional y alimentario en entornos naturales.

La propuesta contempla acciones en diferentes corredores turísticos cordobeses, con participación de municipios, prestadores turísticos y referentes del sector público y privado, consolidando una oferta amplia, descentralizada y orientada a quienes buscan experiencias de conexión con la naturaleza y el bienestar integral.

El lanzamiento oficial se realizó en San Javier y Yacanto, en el departamento San Javier, donde autoridades provinciales y municipales presentaron el calendario de actividades previsto para todo el mes de mayo.

Durante la presentación, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó el crecimiento que tiene este segmento a nivel mundial y el potencial de Córdoba para posicionarse como destino de referencia.

“Córdoba viene consolidando una oferta turística cada vez más diversa y de calidad, y el turismo de bienestar es hoy uno de los segmentos con mayor crecimiento a nivel mundial. Nuestra provincia tiene condiciones naturales excepcionales, con sierras, aire puro y entornos únicos, que nos permiten desarrollar experiencias auténticas y transformadoras”, expresó.

Asimismo, agregó: “Este mes es el resultado de un trabajo articulado entre el sector público y privado en toda la provincia. Más de 300 actividades reflejan no solo la diversidad de propuestas, sino también el compromiso de cada región por ofrecer experiencias que invitan a bajar el ritmo, reconectar y priorizar el bienestar integral. Queremos que cada visitante encuentre en Córdoba un lugar donde sentirse mejor”.

La agenda incluye yoga al aire libre, meditación en paisajes naturales, talleres de cocina consciente, trekking con mindfulness, aromaterapia, retiros espirituales, prácticas de tai chi, terapias alternativas y propuestas gastronómicas saludables elaboradas con productos locales y orgánicos.

Cada experiencia estará a cargo de prestadores habilitados, garantizando calidad y seguridad para los visitantes, en una propuesta que busca promover una manera diferente de recorrer Córdoba: más pausada, consciente y conectada con la naturaleza.

Durante el acto también se proyectó un video institucional que mostró la diversidad de experiencias de bienestar disponibles tanto en San Javier y Yacanto como en otros destinos turísticos cordobeses. Además, se presentó oficialmente el calendario completo de actividades previstas para mayo.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, encabezadas por Darío Capitani y el intendente de San Javier y Yacanto, Martín García, junto a intendentes, secretarios y directores de turismo, representantes del sector privado y medios de comunicación.