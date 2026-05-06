Con 300 expositores y más de 60 actividades, llega una nueva edición de Expo Delicatessen & Vinos y de Expo Deli & Saludable

Clases magistrales, catas guiadas, experiencias sensoriales y propuestas de todo el país y del exterior formarán parte de esta exposición que consolida a Córdoba como capital enogastronómica.

Con la participación de más de 300 expositores de todo el país y una agenda que incluye más de 60 actividades en paralelo, la 19° edición de Expo Delicatessen & Vinos y la 4° edición de Expo Deli & Saludable se realizarán del 7 al 10 de mayo en el Centro de Convenciones Córdoba “Brigadier Juan Bautista Bustos”.

Durante cuatro jornadas, la feria reunirá a productores, bodegas, chefs, enólogos y especialistas en una programación que combina clases en vivo, degustaciones y experiencias, consolidándose como un espacio clave de encuentro entre producción, gastronomía y tendencias de consumo.

En paralelo, el 9 y 10 de mayo se desarrollará Expo Deli & Saludable, enfocada en alimentación consciente, bienestar y nuevas tendencias en nutrición.

Un acto inaugural con fuerte presencia institucional

El acto inaugural se llevará a cabo el viernes 8 de mayo a las 15:45 en el escenario principal, con la participación de autoridades provinciales y municipales, junto a referentes del sector productivo, cámaras empresariales y actores clave de la cadena enogastronómica.

La apertura formal pondrá el foco en el crecimiento sostenido del sector, el rol de las economías regionales y la articulación público-privada como motor para el desarrollo productivo y la generación de valor.

Programación Expo Delicatessen & Vinos

La expo desplegará una agenda de actividades en distintos espacios, con propuestas que combinan identidad regional, innovación y experiencias sensoriales.

La primera jornada estará atravesada por la puesta en valor de los productos regionales y las nuevas tendencias en consumo. En el Escenario Classic, el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba abrirá con una clase dedicada a la miel cordobesa, mientras que la Agencia Córdoba Turismo presentará una propuesta centrada en la cocina de Traslasierra. Además, tendrá lugar una clase de focaccia saludable, que reinterpretará una receta tradicional desde una mirada actual, alineada con las tendencias de alimentación consciente.

En la Sala de Cata 1, Huella Austral presentará espumantes patagónicos de manzana elaborados bajo método champenoise y Paso a Paso una cata de vinos de uvas criollas de Mendoza y los Valles Calchaquíes.

La Sala de Cata 2 ofrecerá un recorrido que irá desde vinos clásicos de bodegas tradicionales hasta experiencias sensoriales para elegir vinos sin etiqueta y degustaciones de vinos orgánicos de alta gama a cargo de Ojo de Agua.

Viernes 8 de mayo: federalismo gastronómico, innovación y prelanzamiento saludable

El viernes marcará el inicio formal de la expo con una jornada de fuerte impronta institucional y una programación que integrará cocina regional, productos identitarios y nuevas tendencias de consumo.

En el Escenario Classic, luego del acto inaugural, la agenda pondrá el foco en la diversidad productiva y gastronómica del país: el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba presentará una clase dedicada a la carne porcina, en tanto que la Agencia Córdoba Turismo ofrecerá el menú “Raíces”, una propuesta que reinterpreta recetas tradicionales con productos locales. En este marco, también se realizará el prelanzamiento de Expo Deli & Saludable, con una clase dinámica de cocina consciente. La provincia de Jujuy, por su parte, acercará los sabores de la cocina andina, y la Ciudad de Buenos Aires brindará una clase dedicada a la pizza porteña como ícono gastronómico urbano.

En la Sala de Cata 1, la propuesta estará centrada en las bebidas premium del norte argentino, con una experiencia sensorial dedicada al gin Santo Karma, elaborado en Tucumán. Luego, habrá una degustación guiada de Bodega La Caroyense, que pondrá en valor la historia vitivinícola de Córdoba, auspiciada por la Agencia Córdoba Turismo.

Por su parte, la Sala de Cata 2 ofrecerá un recorrido por distintas tendencias del mundo de las bebidas, con eje en la calidad, el origen y la innovación. La jornada incluirá una cata multisensorial de vinos orgánicos de La Riojana Wines, que abordará la producción sustentable y los nuevos hábitos de consumo, seguida por la presentación de un Malbec de altura de la bodega Achala Wines, que destacará el desarrollo de microterroirs en Córdoba. El cierre estará dedicado al universo del gin, con una propuesta que combinará degustación de Toscano Gin, historia de marca y coctelería en vivo.

Sábado 9 de mayo: protagonismo regional e internacional con Perú como invitado

La jornada del sábado estará marcada por una fuerte impronta federal, con la participación de distintas provincias y la presencia destacada de Perú como país invitado.

En el Escenario Classic, la programación pondrá en valor los productos identitarios de distintas regiones del país. El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba abrirá con una clase centrada en el maní y sus aplicaciones en la cocina latinoamericana. Luego, la provincia de San Juan presentará una propuesta que combina pizza sanjuanina con bombones de chocolate blanco con oliva, mientras que Tucumán llevará al escenario una masterclass de empanadas tradicionales. El cierre estará a cargo de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, que compartirá una clase dedicada a los sabores formoseños, ampliando el mapa gastronómico federal.

En la Sala de Cata 1, la jornada comenzará con una degustación de la cerveza tucumana Walnuss, seguida de una degustación promocionada por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba sobre bebidas elaboradas a partir de algarroba. A continuación, se desarrollará una cata guiada de vinos de Pedriel, Mendoza, que permitirá recorrer los perfiles sensoriales de una de las zonas más reconocidas del país. El espacio cerrará con una experiencia que integra gastronomía y vino de la mano de De la Presilla y Bodegas Bórbore, combinando platos y maridajes en una propuesta pensada para profundizar en la relación entre producto, técnica y degustación.

Por su parte, en la Sala de Cata 2 la provincia de Jujuy abrirá con una cata orientada a difundir los vinos de valles y quebradas de esa provincia. Perú tendrá una participación destacada con una cata de cafés de altura provenientes del Amazonas, que pondrá en valor el trabajo de las comunidades productoras y la calidad del café de origen. La jornada cerrará con una degustación comparativa de aceites de oliva premium de la mano de Saini Laur, que permitirá explorar atributos sensoriales y diferencias entre variedades.

Domingo 10 de mayo: cierre con identidad, innovación y presencia internacional

La última jornada de Expo Delicatessen & Vinos propondrá un recorrido que integra tradición, innovación y experiencias en vivo.

En el Escenario Classic, la programación comenzará con una clase dedicada a la carne Braford, donde el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba pondrá en valor sus atributos productivos, calidad y sostenibilidad. Luego, la Ciudad de Buenos Aires presentará una experiencia centrada en el vermut porteño, combinando historia, preparación en vivo y degustación de este clásico. La presencia internacional se destacará con la participación de Perú, a través de una clase magistral del chef Miguel Valverde que integrará tradición y cocina contemporánea. El cierre del espacio estará a cargo de una masterclass de Azafrán TV, con una propuesta dinámica que vincula gastronomía y entretenimiento en vivo.

En la Sala de Cata 1, la provincia de Jujuy volverá a compartir su cata de vinos de valles y quebradas. Posteriormente, se llevará a cabo la presentación de Degollado Orgánico y su método champenoise, a cargo del enólogo Rubén Rinaldoni, quien abordará técnicas de elaboración y perfiles sensoriales.

Por su parte, en la Sala de Cata 2 se desarrollará una charla práctica sobre criterio sensorial para la elección de vinos, brindando herramientas concretas para consumidores y profesionales, y luego una actividad de Al Voleo Vermut que explorará el vínculo de esta bebida con el territorio, la identidad y las nuevas tendencias de consumo.

Expo Deli & Saludable

Alimentación consciente, bienestar y hábitos saludables en el centro de la agenda

En paralelo a Expo Delicatessen & Vinos, el sábado 9 y domingo 10 de mayo en la Cúpula Azul se desarrollará Expo Deli & Saludable, un espacio que propone una mirada actual sobre la alimentación, la salud y el bienestar, con una programación orientada a brindar herramientas concretas para la vida cotidiana.

A lo largo de ambas jornadas, la agenda combinará clases de cocina práctica, charlas profesionales y actividades participativas, abordando temáticas vinculadas a la nutrición, el rendimiento físico, la salud emocional y los hábitos alimentarios.

Entre las principales propuestas, se destacan las clases de cocina saludable y funcional, con formatos dinámicos pensados para resolver comidas diarias de manera simple, equilibrada y accesible. Referentes como Healthy Majo, Eve Vidal, Fast & Goog y Tentación Keto presentarán recetas aplicables al hogar, incorporando enfoques como alimentación consciente, cocina keto y estrategias para mejorar la alimentación infantil.

En el plano de la nutrición y la salud, especialistas abordarán temas clave como la relación entre alimentación y rendimiento físico, el impacto de los hábitos en el bienestar a largo plazo y el rol de la nutrición en distintas etapas de la vida. En este sentido, participarán profesionales como María Josefina Zalazar, el Dr. Andrés Peñaloza y representantes del Colegio de Nutricionistas, quienes aportarán una mirada técnica y preventiva sobre la salud.

La programación también incluirá actividades orientadas al bienestar integral, con propuestas como pausas activas, técnicas de regulación del estrés y ejercicios de movilidad, a cargo de referentes como Oli Cecatto y Anto Baile.

Además, se desarrollarán experiencias participativas que combinan aprendizaje y práctica, como talleres de conservación de alimentos, clases sobre masa madre y propuestas que promueven una relación más consciente con la alimentación y los procesos de cocina.

Sala Alta Gama: experiencias premium con etiquetas seleccionadas

Uno de los espacios más destacados de la expo será la Sala Alta Gama, que tendrá lugar los primeros tres días del evento. En este espacio exclusivo, el público podrá acceder a degustaciones exclusivas de vinos y bebidas premium, cuidadosamente seleccionadas entre bodegas y productores de todo el país.

Con cupos limitados y un formato orientado a la experiencia sensorial, este espacio propone un recorrido por etiquetas de alta calidad, con el acompañamiento de sommeliers y especialistas que guiarán cada degustación, aportando conocimiento técnico y contexto sobre origen, procesos y perfiles aromáticos.

Datos claves de las expos

Entradas

Las entradas para Expo Delicatessen & Vinos y para Expo Deli & Saludable ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Autoentrada.

Fechas y horarios – Expo Delicatessen & Vinos

Del 7 al 10 de mayo

Público general: de 18 a 22

Traders (profesionales): acceso desde las 17

Durante estas jornadas, el público podrá recorrer la expo, participar de degustaciones y conocer la propuesta de marcas y productores.

Expo Deli & Saludable

9 y 10 de mayo

De 12 a 19

Contará con acceso específico para quienes deseen recorrer esta propuesta orientada a nuevas tendencias en consumo y bienestar.