Caputo volvió a mostrarse optimista y aseguró que la economía crecerá más de lo previsto en los próximos meses

El ministro de Economía reconoció que los últimos datos de actividad “vinieron mal”, pero sostuvo que se trata de un bache transitorio. Durante su exposición en ExpoEFI, afirmó que la inflación volverá a bajar a partir de abril y que la recuperación económica será más fuerte de lo que se esperaba.

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó este martes transmitir una señal de confianza sobre la marcha de la economía y afirmó que en los próximos meses el país volverá a mostrar un mejor desempeño, con inflación en baja y un nivel de actividad por encima de las previsiones iniciales. Lo dijo durante su participación en ExpoEFI, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Caputo admitió que los últimos indicadores no fueron favorables. En ese sentido, se refirió al EMAE de febrero, que mostró una caída del 2,1% interanual y del 2,6% mensual en la medición desestacionalizada, según informó el INDEC. Aun así, relativizó ese retroceso al señalar que se venía de niveles muy altos de actividad y planteó que el freno no modifica la tendencia que proyecta para los próximos meses.

“Por los próximos meses vamos a ver la inflación convergiendo hacia abajo y la economía creciendo más de lo que hubiéramos esperado”, sostuvo el funcionario ante el auditorio empresario. En la misma línea, indicó que a partir de abril espera una nueva etapa de desaceleración inflacionaria.

El ministro explicó que parte del deterioro reciente respondió a la tensión cambiaria y financiera previa al proceso electoral, un escenario que, según su lectura, impactó sobre la actividad, elevó el riesgo país y frenó decisiones de inversión y consumo. A pesar de eso, aseguró que en marzo empezó a verse una mayoría de indicadores “en verde” y mencionó especialmente a sectores como la industria y la construcción, que venían más rezagados.

Durante su exposición, Caputo también volvió a defender la agenda de infraestructura del Gobierno. Remarcó la licitación de 9.000 kilómetros de rutas a concesionarios privados y el traspaso de otros corredores a provincias, como parte de una estrategia para sostener inversión sin recurrir al esquema tradicional de obra pública.

Otro de los puntos que destacó fue el empleo. Allí afirmó que ya se generaron 100.000 puestos de trabajo, aunque aclaró que la mayor parte corresponde al sector informal, un dato que marca tanto una recuperación parcial como una persistente fragilidad del mercado laboral.

Con ese mensaje, el ministro volvió a apostar a un relato de recuperación en el corto plazo, aun después de que los últimos datos oficiales mostraran una caída en la actividad. El foco oficial, ahora, está puesto en que la baja de la inflación y una mejora sectorial permitan revertir ese freno en los próximos meses.