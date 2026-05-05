Milei redobló su ofensiva contra la prensa en redes y prepara otro viaje a Estados Unidos

El Presidente publicó un extenso mensaje contra periodistas, en el que defendió sus ataques a medios y aseguró que en la Argentina “nunca en la historia hubo tanta libertad de expresión como hoy”. El descargo apareció en la antesala de un nuevo viaje a Los Ángeles, donde participará de la conferencia global del Instituto Milken y mantendrá reuniones con empresarios e inversores.

Javier Milei volvió a apuntar este lunes contra la prensa con un posteo en sus redes sociales titulado “sobre los ‘Periodistas’”, en el que rechazó que sus respuestas a medios y comunicadores impliquen una restricción a la libertad de expresión. En ese mensaje sostuvo que “nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy” y cuestionó a quienes, según su mirada, confunden ese derecho con la posibilidad de “decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia”.

En el mismo texto, el mandatario profundizó su confrontación con un sector del periodismo al hablar de “mentiras”, “operaciones” e “injurias”, y también volvió a cuestionar el financiamiento de medios a través de la pauta oficial. Según planteó, parte del sistema de medios funciona con privilegios sostenidos por recursos públicos y no por una lógica de competencia abierta.

El posteo apareció horas después de la reanudación de las conferencias de prensa en Casa Rosada, en una semana atravesada por la tensión entre el Gobierno y los periodistas acreditados. En ese marco, el mensaje presidencial buscó fijar posición política y reafirmar una línea discursiva que el oficialismo viene sosteniendo desde hace meses frente a los cuestionamientos de medios y entidades periodísticas.

La nueva embestida contra la prensa se dio, además, en la previa de otro viaje presidencial a Estados Unidos. Milei partirá este martes hacia Los Ángeles, en lo que será su cuarto viaje del año a ese país, con una agenda centrada en reuniones con empresarios y en su participación como orador en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken.

Según la agenda difundida, el Presidente mantendrá el miércoles una reunión con Michael Milken, presidente del instituto, y luego participará de un encuentro reducido con ejecutivos antes de su exposición en el foro. La organización del evento ya lo incluyó en el programa oficial como expositor para esa jornada en una conferencia que reúne a referentes de finanzas, tecnología, salud, negocios, filantropía y políticas públicas.

El viaje será breve: tras su intervención en Los Ángeles, la comitiva presidencial emprenderá el regreso esa misma noche y tiene previsto arribar a la Argentina el jueves 7 de mayo. En términos políticos, la visita volverá a darle a Milei una vidriera internacional en medio de una agenda local dominada por la pelea con la prensa y por las derivaciones judiciales que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.