La Legislatura reconoció a Willy Magia y Mago Matus, y a su espectáculo “Épico Legendario”

Se trata de una de las producciones más importantes de la cartelera teatral de la provincia de Córdoba. La iniciativa fue promovida por la legisladora Nancy Almada, con coautoría de sus pares Inés Contrera, Graciela Bisotto, Walter Gispert, Juan Pablo Peirone, Víctor Molina y Mauricio Jaimes.

Por impulso de la legisladora Nancy Almada, este jueves a la tarde la Legislatura de Córdoba reconoció a los artistas Willy Magia y Mago Matus, y a su espectáculo “Épico Legendario”, en virtud de “su destacada propuesta dentro del arte del ilusionismo, su carácter innovador y su consolidación como una de las producciones más relevantes de la cartelera teatral de la provincia de Córdoba”.

El reconocimiento cuenta con la coautoría de las legisladoras Inés Contrera —presente en el acto de este jueves— y Graciela Bisotto, y de los legisladores Walter Gispert, Juan Pablo Peirone, Víctor Molina y Mauricio Jaimes. El proyecto respectivo es el 45973.

En el acto estuvieron presentes los productores Miguel y Santiago Pardo, además de allegados e integrantes del equipo que acompaña a los artistas.

Willy Magia y Mago Matus agradecieron a la Unicameral por el reconocimiento y, en especial, a la legisladora Almada y a los demás legisladores que promovieron el beneplácito.

Fundamentos

Según los fundamentos del reconocimiento, el espectáculo “Épico Legendario” se destaca por “su contribución al desarrollo de la cultura, la innovación artística y la proyección de la producción local en la provincia de Córdoba”. Además, se indica que Willy Magia y Mago Matus “lograron desarrollar una propuesta escénica innovadora, basada en la creación de experiencias mágicas originales y de alto impacto visual”.

Uno de los aspectos distintivos del espectáculo radica en su apuesta por el desarrollo de trucos e ilusiones completamente originales, lo cual lo posiciona como una producción genuina dentro del género. Asimismo, incorpora una puesta en escena de última generación, con la utilización de tecnología de avanzada, sonido inmersivo y una estética de gran despliegue.

El proyecto de los legisladores resalta también que esta producción cultural tiene “carácter local”. Se concibió y se realiza en la provincia de Córdoba. “Constituye un ejemplo del potencial creativo existente en el ámbito provincial, lo cual demuestra que es posible generar espectáculos de nivel internacional desde el interior del país”, ponderan los fundamentos.

En poco tiempo, “Épico Legendario” se consolidó como una de las obras más vistas de la temporada en el Teatro Luxor, en Villa Carlos Paz.

En el Teatro Real

Entre el 4 y el 19 de julio, “Épico Legendario” realizará 14 funciones en el Teatro Real, de la ciudad de Córdoba.