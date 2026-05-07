Destituyeron a los tres fiscales juzgados por su actuación en la causa Nora Dalmasso

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba resolvió este miércoles por la noche la destitución de los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro, quienes fueron sometidos a jury por su actuación en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso. La medida incluye además la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la Justicia provincial.

El proceso de Jury de Enjuiciamiento seguido contra los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro concluyó este miércoles por la noche en la Legislatura de Córdoba con un veredicto de fuerte impacto institucional: los tres funcionarios fueron destituidos por su desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

La resolución fue adoptada por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, integrado por su presidenta y vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi; los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert; y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.

Los fiscales habían sido acusados por la Fiscalía General de la Provincia de incurrir en las causales de destitución por negligencia grave y mal desempeño, previstas en el artículo 154 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, a raíz de su intervención en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.

Durante la audiencia realizada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal General Adjunta Bettina Croppi, expuso su valoración sobre la prueba producida y desarrolló los fundamentos que, a su criterio, justificaban la destitución de los tres acusados.

Luego fue el turno de las defensas, que formularon sus alegatos y solicitaron que se rechazara la acusación contra sus representados. También hubo derecho a réplica antes de que los fiscales hicieran uso de su última palabra.

Tras esa instancia, el Jurado pasó a deliberar en sesión secreta y, ya en horas de la noche, comunicó su decisión a través de la lectura del veredicto por parte de Julieta Rinaldi.

La resolución dispuso no solo la destitución de Di Santo, Miralles y Pizarro, sino también su inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la Justicia provincial.

Si bien los fundamentos completos de la sentencia todavía no fueron difundidos, la decisión implica que el órgano constitucional encargado de controlar la actuación de magistrados y funcionarios entendió que quedaron configuradas las causales invocadas y que los tres fiscales perdieron las condiciones de idoneidad exigidas por la Constitución provincial para continuar en sus funciones.

El proceso se había abierto formalmente el 4 de diciembre de 2025, cuando el Jurado admitió la denuncia y dio inicio al trámite de enjuiciamiento.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 20 de mayo, a las 9, en el marco del procedimiento previsto por la Ley 7.956, que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.