Hallan en buen estado a la mujer que era buscada en Villa Carlos Paz

Personal del Departamento de Investigaciones Criminales localizó en barrio Altos de San Pedro a la mujer que era buscada en Villa Carlos Paz. Se informó que se encuentra en buen estado de salud.

Este sábado, alrededor de las 09:20, personal policial del Departamento de Investigaciones Criminales de la Departamental cumplimentó el paradero de Yamila Vanesa Medero, de 29 años, quien era buscada en Villa Carlos Paz.

Según se informó, la mujer fue localizada en barrio Altos de San Pedro y se encuentra en buen estado de salud.

Con este resultado, quedaron sin efecto las actuaciones vinculadas al pedido de colaboración para dar con su paradero.