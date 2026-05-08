El Centro de Empleados de Comercio firmó un convenio con beneficios turísticos para sus afiliados

El gremio mercantil de Villa Carlos Paz sumó un nuevo acuerdo con la empresa Volta Viajes para ofrecer promociones, paquetes, traslados, visitas y excursiones a sus socios. La propuesta también alcanzará a trabajadores del sector que no estén afiliados al sindicato.

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz firmó un nuevo convenio con beneficios turísticos para sus afiliados, en una iniciativa orientada a ampliar los servicios y promociones disponibles para los socios del gremio.

Según se informó, el acuerdo fue concretado con la empresa Volta Viajes, que pondrá a disposición de los beneficiarios distintos paquetes exclusivos, traslados, visitas y excursiones.

La propuesta alcanzará a los socios de la sede sindical encabezada por Carlos Orso, aunque también se indicó que estos beneficios estarán disponibles para personas vinculadas al rubro mercantil que no sean afiliadas al sindicato.

De esta manera, el gremio incorporó una nueva herramienta orientada al acceso a propuestas turísticas, en el marco de una política de convenios y prestaciones para sus representados.

Desde la entidad anticiparon además que en las próximas semanas se difundirán más detalles a través de las redes oficiales del Centro de Empleados de Comercio.