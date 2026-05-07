Fe y memoria en Valle Hermoso: convocan a una caminata hacia la Gruta de Fátima

La actividad se realizará el 13 de mayo desde las 14 y propone un recorrido de fe y memoria colectiva hacia la Reserva Vaquerías, en torno a una de las tradiciones más significativas de la localidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso invitó a vecinos y vecinas a participar de una caminata comunitaria hacia la Gruta de la Virgen de Fátima, en el marco de una jornada que buscará reunir fe, encuentro y memoria colectiva.

La actividad se llevará a cabo el próximo 13 de mayo a las 14, con punto de encuentro en El Triángulo, frente a la Casa de Piedra, desde donde partirá el recorrido hacia la gruta ubicada en la Reserva Vaquerías.

Según se informó, durante la caminata se recordará un episodio muy presente en la memoria de la comunidad. De acuerdo con los relatos locales, en 1955 un incendio avanzaba sobre Valle Hermoso y amenazaba viviendas de la zona, hasta que el párroco Simón Leclef, junto a vecinos y jinetes de San Antonio, colocó una imagen de la Virgen entre los talas.

Siempre según esa reconstrucción, minutos después una lluvia intensa detuvo el fuego justo en ese lugar. Desde entonces, la Gruta de la Virgen de Fátima quedó asociada en la comunidad a una historia de protección, esperanza y devoción.

Desde el municipio señalaron que la propuesta apunta a renovar esa tradición a través de una caminata compartida, manteniendo viva una referencia histórica y religiosa muy arraigada en la localidad.

La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.