Piden que vaya a juicio la causa por la muerte de Diego Pérez en Villa Carlos Paz

La convocatoria será este viernes, a las 9, frente a la Fiscalía de Villa Carlos Paz. Familiares y allegados de Diego Pérez reclamarán que la investigación avance a juicio con la imputación de homicidio simple con dolo eventual contra Fernando Reynoso, único acusado por el hecho.

Familiares y allegados de Diego Pérez convocaron a una protesta para este viernes, a las 9, frente a la Fiscalía de Villa Carlos Paz, con el objetivo de reclamar que la causa por la muerte del joven sea elevada a juicio.

La convocatoria fue difundida a través de un volante con el lema “Justicia por Diego Pérez. Ni un paso atrás”, y plantea un mensaje directo: “Por él, por nosotros, porque la justicia no puede esperar. No paramos hasta que haya justicia”.

El pedido apunta a que la causa avance a juicio con la acusación de homicidio simple con dolo eventual, la misma calificación que hoy pesa sobre Fernando Reynoso, de 24 años, único imputado en el expediente.

El siniestro ocurrió el 18 de octubre de 2025 en la intersección de las avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, en Villa Carlos Paz. Según la reconstrucción incorporada en la causa, el Volkswagen Gol Power que conducía Diego Pérez, cuando doblaba hacia Vélez Sarsfield, fue embestido de costado por un Gol Trend guiado por Reynoso.

Como consecuencia del impacto, el vehículo de Pérez volcó y el joven sufrió heridas gravísimas. Poco después murió en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

La investigación está a cargo del fiscal de Segundo Turno de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi. Actualmente, Reynoso cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica, por decisión de la Cámara de Acusación.

En ese contexto, la familia de la víctima busca que el expediente sea enviado a juicio sin cambios en la imputación y que el proceso avance en una instancia oral y pública.