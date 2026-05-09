Se juegan los octavos del Apertura: el clásico entre Talleres y Belgrano abre un fin de semana decisivo

La Liga Profesional pondrá en marcha este sábado 9 y domingo 10 de mayo la primera ronda de los playoffs del Torneo Apertura 2026. El cruce que se roba buena parte de la atención es el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, que abrirá la serie de mata-mata en el Mario Alberto Kempes.

Los octavos de final del Torneo Apertura se disputarán íntegramente entre este sábado y este domingo, con ocho cruces a partido único en las canchas de los equipos mejor ubicados en la fase regular. En caso de empate al cabo de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, definición por penales.

El partido que abrirá la llave será el clásico entre Talleres y Belgrano, programado para este sábado 9 de mayo a las 16.30 en el Mario Alberto Kempes. El duelo aparece como uno de los grandes atractivos de los octavos no sólo por la rivalidad histórica, sino también porque dejará a un solo equipo cordobés en carrera rumbo a cuartos de final. Talleres será local por haber terminado cuarto en la Zona A, mientras que Belgrano avanzó como quinto de la Zona B.

La agenda del sábado continuará a las 19.00 con Boca-Huracán en La Bombonera. Más tarde, desde las 21.30, habrá dos partidos en simultáneo: Argentinos Juniors-Lanús en el estadio Diego Armando Maradona e Independiente Rivadavia-Unión en el Bautista Gargantini de Mendoza.

La programación seguirá el domingo 10 de mayo con Rosario Central-Independiente a las 15.00 en el Gigante de Arroyito. Luego, a las 17.00, Estudiantes recibirá a Racing en el estadio Jorge Luis Hirschi. A las 19.00, River será local de San Lorenzo en el Monumental, y el cierre llegará a las 21.30 con Vélez-Gimnasia en el José Amalfitani.

De esa manera, el Apertura entrará en su tramo más sensible, con definiciones directas y sin margen de error. En Córdoba, la expectativa estará puesta especialmente en el clásico entre Talleres y Belgrano, un cruce que abre el fin de semana de playoffs y que promete paralizar a buena parte de la provincia.