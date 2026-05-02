Sur de Punilla y ASHOGA avanzan en una agenda conjunta para fortalecer el turismo

Autoridades municipales y comunales de la región se reunieron con representantes de ASHOGA en San Antonio de Arredondo para avanzar en una planificación común orientada a jerarquizar los servicios turísticos y fortalecer el trabajo articulado entre el sector público y privado.

En la tarde del jueves se llevó a cabo en el Complejo Namaste de San Antonio de Arredondo una reunión entre intendentes y presidentes comunales del sur de Punilla junto a autoridades de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA), con el objetivo de acordar una agenda de trabajo común vinculada al turismo.

Según se informó, el encuentro apuntó a avanzar en una planificación conjunta entre municipios, comunas y el sector hotelero y gastronómico para jerarquizar los servicios destinados a los visitantes y fortalecer la actividad turística en la región.

Participaron de la reunión el intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano; el intendente de Icho Cruz, Paulo Tesio; la presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán; el presidente comunal de Tala Huasi, Marcelo Mainardi; y el presidente comunal de Mayu Sumaj, Fabián Flores.

La comitiva de ASHOGA estuvo encabezada por su presidenta, Carolina Sacilotto, y también formaron parte del encuentro otras autoridades comunales vinculadas al área de Turismo, junto con integrantes de la entidad empresaria.

La reunión dejó planteada una línea de trabajo articulada entre gobiernos locales y prestadores turísticos, en una zona donde la actividad aparece como uno de los ejes centrales para la economía regional.