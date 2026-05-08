Icho Cruz conmemoró su 86° aniversario y recordó el origen histórico de la localidad

La localidad conmemoró este 7 de mayo un nuevo aniversario desde la presentación del primer plano de loteo en 1940, una fecha reconocida oficialmente por ordenanza en 2023.

Villa Río Icho Cruz celebró este 7 de mayo su 86° aniversario, en una jornada que volvió a poner en valor la historia de la localidad y su proceso de conformación como comunidad.

Según se informó, la fecha remite al 7 de mayo de 1940, cuando Luis Iglesias presentó el primer plano de loteo de Icho Cruz, un hecho considerado como punto de partida para el crecimiento de la localidad.

Desde el municipio recordaron que esta fecha fue reconocida oficialmente mediante la Ordenanza N° 208/2023, a partir de un trabajo de investigación y recuperación histórica desarrollado junto a vecinos, historiadores y profesionales vinculados a la identidad local.

En ese marco, la comuna señaló que cada aniversario representa una oportunidad para valorar la historia de Villa Río Icho Cruz y seguir construyendo de manera colectiva su presente y su futuro.

Como parte de la conmemoración, este jueves se celebró una misa en la Capilla María Madre de la Iglesia.