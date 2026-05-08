Capilla del Monte presentó su agenda de mayo con cocina criolla, enduro, teatro, capacitaciones y actividades patrias

La Municipalidad difundió una programación que se extenderá durante todo mayo, con propuestas culturales, deportivas, formativas y recreativas en distintos espacios de Capilla del Monte, en el marco del “Mes de la Patria”.

La Municipalidad de Capilla del Monte dio a conocer su agenda de actividades para mayo, con una programación que combinará gastronomía, teatro, arte, deporte, capacitaciones, propuestas solidarias y celebraciones patrias.

Según se informó, durante todo el mes se desarrollará el Mes de la Cocina Criolla, una invitación a recorrer el circuito de restaurantes y bodegones de la localidad con platos tradicionales de la identidad argentina.

La agenda se inició el pasado sábado con la obra de teatro “Lucrecia y Sabina”, del grupo Las Ventaneras, en la Sala Poeta Lugones.

Uno de los eventos destacados será la Feria de Arte Galáctica, que se realizará el sábado 9 de 15 a 20 en la Sala Poeta Lugones.

Ese mismo fin de semana, el sábado 9 y el domingo 10, la ciudad será sede de la tercera fecha del CPRO Enduro, que se disputará en un circuito de la zona del perilago, en Parador Punto Faro. Desde el municipio señalaron que se tratará de un fin de semana de fuerte movimiento deportivo, con presencia de pilotos y una propuesta para toda la familia.

La programación continuará el sábado 16 con una Campaña de Donación de Sangre de la COOPI, de 7 a 13, en la Sala Poeta Lugones. Ese mismo día, a las 17, se desarrollará la actividad “Yoga y Armonización sonora curativa con cuencos y cantos mántricos”, también en la Sala Poeta Lugones.

El jueves 21 a las 9 tendrá lugar una capacitación en lenguaje de señas en la Sala Poeta Lugones.

Luego, del viernes 22 al domingo 24, entre las 17 y las 21, se presentará “Erks, Cósmica y Humana”, nuevamente en la Sala Poeta Lugones.

El lunes 25 a las 11 se realizará el acto institucional por el 25 de Mayo en la Plaza San Martín.

La agenda seguirá el jueves 28 con una capacitación gratuita en Revenue Management, de 10 a 15, en la Sala Poeta Lugones. Ese mismo día también se celebrará el Día de los Jardines en el Cine Teatro Enrique Muiño.

Hacia el cierre del mes, el viernes 29 a las 18 se llevará a cabo el taller de formación en dinámicas musicales y teatrales “Vuelta Canela” en la Sala Poeta Lugones.

El sábado 30 se presentará el show infantil musical “Vuelta Canela” en el Cine Teatro Enrique Muiño. Además, durante esa jornada se desarrollará la Campaña Solidaria del Tejido, con frazadas y abrigos.

Desde el material difundido por el municipio también se informó que durante mayo el Cine Teatro Enrique Muiño contará con estrenos en cartelera como Michael Jackson, El Diablo viste a la moda 2, Mortal Kombat II y Mandalorian y Grogu, con una entrada general de $7.000.

Con esta agenda, Capilla del Monte buscará sostener durante todo el mes una programación variada para vecinos y visitantes, con actividades que cruzan cultura, deporte, formación y encuentro comunitario.