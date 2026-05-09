Belgrano ganó el clásico, eliminó a Talleres y avanzó a cuartos de final

El Pirata se impuso 1-0 este sábado en el Mario Alberto Kempes, por los octavos de final del Torneo Apertura, con un gol de Francisco González Metilli al inicio del segundo tiempo. El cruce terminó con un cierre caliente y tres expulsados, dos de ellos en Talleres.

Belgrano derrotó 1-0 a Talleres en el clásico cordobés y dio un golpe fuerte en los playoffs del fútbol argentino. El equipo de Ricardo Zielinski se quedó con un duelo de alta tensión, dejó en el camino a su rival de toda la vida y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final del Torneo Apertura.

La diferencia la marcó Francisco González Metilli a los 2 minutos del segundo tiempo, luego de una jugada que incluyó una asistencia de taco de Lucas Passerini. Antes, en la primera parte, Belgrano ya había llegado al gol por intermedio del propio Passerini, pero la acción fue anulada por el VAR por posición adelantada. En el tramo final, el partido se desbordó: Alexandro Maidana vio la roja a los 32 del complemento y, ya en tiempo agregado, también fueron expulsados Guido Herrera en Talleres y Lucas Passerini en Belgrano.

En el desarrollo general, fue un clásico intenso, con pasajes de ida y vuelta y mucha fricción. Talleres empujó en varios momentos y tuvo situaciones para igualarlo, pero Belgrano sostuvo la ventaja con orden defensivo, respuestas importantes de Thiago Cardozo y una estructura firme en los metros finales. Después del gol, el Pirata supo jugar el partido que más le convenía y terminó celebrando una clasificación de enorme peso en Córdoba.

El triunfo además tuvo un valor especial para Belgrano, que volvió a ganarle a Talleres en Primera División después de 24 años. Para la T, en cambio, la derrota significó el final de su participación en el certamen, pese a haber terminado cuarta en la fase regular de la Zona A.

En los cuartos de final, Belgrano enfrentará al ganador de Independiente Rivadavia y Unión, que se medían este sábado por la noche. La programación de ese próximo partido todavía no estaba confirmada.