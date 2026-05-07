Cabalango abre un espacio para reconstruir su memoria colectiva e identidad comunitaria

La actividad se realizará este viernes 8 de mayo a las 15 en el SUM Comunal, en una convocatoria abierta a vecinos y vecinas para recuperar recuerdos y poner en valor la memoria colectiva de la localidad.

La Comuna de Cabalango invitó a la comunidad a participar de la presentación del proyecto “Memoria Viva Cabalango”, una propuesta orientada a rescatar historias, recuerdos y elementos que forman parte de la identidad local.

La actividad se llevará a cabo este viernes 8 de mayo a las 15 en el SUM Comunal.

Según se informó, el espacio fue pensado como una instancia de encuentro para volver sobre la memoria de la localidad, recuperar experiencias compartidas y poner en valor aquello que identifica a Cabalango como comunidad.

Desde la comuna señalaron que la propuesta apunta a construir un camino colectivo de memoria y participación, a partir del aporte de vecinos y vecinas.

La jornada buscará así abrir un ámbito para reencontrarse con relatos, vivencias y referencias que integran la historia cotidiana de la comuna.