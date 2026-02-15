Talleres ganó en el Kempes con un doblete de Valentín Dávila

La “T” se impuso este sábado ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 5 del Torneo Apertura, con dos goles de Valentín Dávila y un empate transitorio de Agustín Modica. El equipo de Carlos Tévez llegó a 7 puntos y en la próxima fecha visitará a Rosario Central.

Talleres venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La figura fue el juvenil Valentín Dávila, autor de un doblete en una noche que le devolvió sonrisas al equipo cordobés.

El primer gol llegó a los 37 del primer tiempo: Dávila, que había ingresado desde el banco por la salida de Bruno Barticciotto, conectó una volea para el 1-0. Pero la ventaja duró poco: a los 44, Agustín Modica empujó la pelota tras una jugada que terminó en pase de Facundo Lencioni, para el 1-1 antes del descanso.

En el complemento, Talleres volvió a golpear a los 22: otra vez Dávila sacó un remate desde afuera del área y marcó el 2-1 definitivo. Con ese resultado, la “T” alcanzó los 7 puntos y quedó ubicada en el séptimo lugar de la Zona A, metiéndose en zona de clasificación. Gimnasia de Mendoza, en tanto, quedó más atrás en la tabla de su grupo.

En lo inmediato, Talleres tendrá dos salidas seguidas: el próximo compromiso será como visitante ante Rosario Central el viernes 20 a las 22.15, y luego jugará fuera de Córdoba frente a Central Córdoba el martes 24 a las 19.45.