CBA Me Capacita 2026: la Provincia invierte $3.000 millones para fortalecer la formación profesional y las oportunidades de empleo

Llaryora encabezó el lanzamiento de una nueva edición del programa que brinda herramientas y habilidades para acceder al mercado laboral. La iniciativa contempla cursos presenciales en capital e interior, así como una nutrida oferta de cursos virtuales. Este lunes se abrió la inscripción a las propuestas presenciales. En mayo iniciará la convocatoria a la formación virtual, con un cupo de 7.000 vacantes.

El gobernador Martín Llaryora encabezó el lanzamiento de la edición 2026 de CBA Me Capacita, el programa del Gobierno de Córdoba que brinda formación profesional y está orientado a potenciar las oportunidades de inserción laboral de los habitantes de la provincia.

Esta iniciativa ofrece más de 2.200 cursos presenciales gratuitos en 293 localidades, además de una amplia oferta en modalidad virtual para garantizar el acceso equitativo, con certificaciones avaladas por la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación provincial.

Con una inversión provincial de $3.000 millones, el programa busca además fortalecer sectores estratégicos que abarcan desde los oficios tradicionales hasta las demandas de la nueva economía.

Durante su discurso, el gobernador Martín Llaryora destacó que, en un contexto económico complejo a nivel nacional, la Provincia sostiene un modelo de gestión que apuesta a generar políticas enfocadas en el desarrollo social y la inclusión laboral.

“La capacitación en oficios y el acceso al conocimiento son herramientas que nadie te puede quitar. Permiten mejorar el lugar en el que una persona está y abren nuevos horizontes y oportunidades”, expresó.

Asimismo, el mandatario puso en valor el alcance federal de la iniciativa: “Este programa va a llegar a toda la provincia, con más de 100 mil cordobeses que van a poder capacitarse, aprender y construir un futuro distinto”.

Las inscripciones a los cursos presenciales se abren a partir de este lunes en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, mediante el Formulario Único de Postulantes: https://formularioinscripcion.cba.gov.ar/fup/ciudadano

De esta manera, la Provincia busca fortalecer las posibilidades de capacitación, aprendizaje y formación continua, acercando herramientas que promuevan la mejora en las condiciones de empleabilidad en distintos ámbitos laborales.

También se apunta a fortalecer el desarrollo de la economía familiar y solidaria, según las características de cada territorio provincial.

En este marco, Llaryora sostuvo que “un modelo económico tiene que cerrar con los números, pero también tiene que generar empleo”. “Los números cierran con la gente adentro”, enfatizó.

A su turno, Marcos Torres, ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, destacó que esta nueva edición de CBA Me Capacita “es una política sostenida que crece y se adapta a los desafíos de estos tiempos tan difíciles”.

“Nosotros tenemos la fuerte convicción de que el futuro se construye generando oportunidades reales para las personas que decidan capacitarse, aprender y animarse. Y es ahí donde el Estado tiene que estar presente”, completó.

La implementación del programa, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, impulsa el acceso al mundo del trabajo, desplegando un abanico de trayectorias formativas en sectores como la construcción, la energía eléctrica, la metalmecánica y la gastronomía, e integrando además áreas dinámicas como la informática dentro de la economía del conocimiento.

El plan de formación brinda también herramientas para desempeñarse en la economía social y circular mediante capacitaciones en atención y cuidado de personas, así como en prácticas agropecuarias asociadas al cuidado del ambiente, buscando potenciar tanto la empleabilidad individual como el desarrollo de las economías familiares en todo el territorio.

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, valoró la importancia del acuerdo con la Provincia para la acreditación y certificación de las capacitaciones, y destacó que “estas articulaciones entre instituciones que se sostienen en el tiempo permiten construir políticas que se consolidan y generan impactos reales, brindando oportunidades concretas para las personas”.

Maximiliano López, referente del Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI), subrayó la importancia del programa: “La presencia del Estado provincial en la formación de nuevos profesionales y de personas que buscan insertarse en el mercado laboral es fundamental. Este tipo de iniciativas brindan herramientas concretas y abren oportunidades que muchas veces escasean”.

Cabe destacar que la Provincia realizó una encuesta a egresados del ciclo 2025 y los resultados evidencian el impacto concreto de las acciones de formación.

En detalle, el 40 por ciento de los encuestados logró cambiar su trabajo, el 63 por ciento vincula lo aprendido con el empleo que busca y el 98 por ciento considera útiles los conocimientos adquiridos.

Asimismo, se destaca que el 65 por ciento de quienes participan en estas instancias de formación pertenecen al interior provincial, lo que da cuenta del alcance territorial del programa y del compromiso de las comunidades en su desarrollo.

Estuvieron presentes también Fabián López, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos; Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional; Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad; Juan Manuel Llamosas, presidente provisorio de la Legislatura; María Julia Oliva Cúneo, rectora de la Universidad Provincial de Córdoba; y representantes de asociaciones civiles, cooperativas, gremios y sindicatos.

Destinatarios y sedes

Los cursos presenciales están destinados a personas de 16 años en adelante, que cuenten con Ciudadano Digital (nivel 1) para realizar la postulación, sin importar su nivel de estudios ni condición laboral.

Esta formación se dictará en 27 Centros de Desarrollo Regional CEDER (y sus subsedes), tres Centros Integrales de Formación e Inserción Laboral (y subsedes), seis plazas productivas y más de 30 organizaciones de la sociedad civil e instituciones de la ciudad de Córdoba.

Cursos virtuales

La propuesta se complementa con una sólida oferta en modalidad virtual, que garantiza el acceso equitativo en todas las regiones.

A partir de mayo, CBA Me Capacita ofrecerá 30 cursos virtuales para la ciudadanía cordobesa, con un cupo previsto de 7.000 personas.

En lo que va del año, más de 9.300 beneficiarios del programa Primer Paso y Empleo+26 se están capacitando bajo esta modalidad, así como más de 2.300 personas en toda la provincia están participando de cursos virtuales del programa Fortalecer Oficios de la Secretaría de Economía Social.

Sector comercial

Durante abril comenzará la formación para trabajadores del sector comercial y de servicios, una iniciativa que busca brindar herramientas actualizadas que permitan modernizar la actividad y alcanzar mayores niveles de competitividad y profesionalización.

Para coordinar e implementar esta ambiciosa iniciativa, funciona una Unidad Interministerial de Articulación y Gestión de Formación Continua para el Trabajo, que integran representantes y equipos técnicos de los ministerios de Educación y Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

Esta labor colaborativa entre distintas reparticiones busca seguir fortaleciendo el programa CBA Me Capacita.