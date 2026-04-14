Provincia acercó una nueva oferta a la UEPC: promete piso anual del 40%, FONID actualizado y revisión en octubre

El Gobierno de Córdoba presentó este martes una cuarta propuesta salarial al gremio docente, que ahora deberá someterla a consulta en escuelas y departamentos antes de tomar una definición. Entre los puntos centrales, la oferta no queda atada a la recaudación, fija un aumento anual mínimo garantizado del 40%, sostiene el FONID durante toda la paritaria y abre una instancia de revisión en octubre.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba formuló este martes una cuarta propuesta salarial para las y los docentes nucleados en la UEPC, en un nuevo intento por destrabar el conflicto paritario. La oferta ya quedó en manos del gremio, que activó el esquema interno de consultas y asambleas para definir si la acepta o la rechaza.

Uno de los ejes más importantes del nuevo planteo es que el aumento no estará atado a la recaudación provincial, un punto que había sido objetado por el sindicato en instancias anteriores. Además, la Provincia propone un incremento anual mínimo garantizado del 40%.

Según el detalle difundido, desde mayo se incorporarían subas mensuales del 2% sobre los componentes remunerativos, bonificables y acumulativos, y ese mismo porcentaje también se aplicaría sobre los ítems no remunerativos hasta la revisión prevista para octubre. La proyección oficial sostiene que, sumando inflación y recupero, el esquema permitiría superar ese piso anual del 40%.

FONID, revisión y situación de los paros

Otro de los puntos incluidos en la oferta es la continuidad del FONID durante toda la paritaria, con una actualización del 92%. A eso se suma una cláusula de revisión en octubre, planteada para seguir la evolución de las variables generales y garantizar el seguimiento del IPC.

En relación con los descuentos por días de paro, uno de los reclamos que la UEPC viene sosteniendo en la negociación, la Provincia propuso que, en caso de aprobarse la oferta, no se descuente la jornada del 19 de marzo y que además se abra una discusión sobre los descuentos ya aplicados.

El cronograma de asambleas de la UEPC

Para definir su posición frente a esta nueva oferta, el gremio dispuso un cronograma de debate interno que se desarrollará en varias etapas:

Miércoles 15 de abril: asambleas informativas por departamento.

Jueves 16 de abril: asambleas informativas y resolutivas de una hora por turno en las escuelas.

Viernes 17 de abril: asambleas resolutivas de delegadas y delegados escolares por departamento.

Lunes 20 de abril: asamblea provincial resolutiva de delegadas y delegados departamentales.

Con este esquema, la definición final quedará en manos de la estructura sindical la próxima semana, en una negociación que sigue siendo clave para el cierre —o la continuidad— del conflicto docente en Córdoba.