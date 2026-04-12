El Concejo aprobó por unanimidad la ampliación del Club de Pesca y le dio encuadre turístico, urbanístico y político

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó dos ordenanzas que habilitan la revalorización y ampliación del Club de Pesca. El proyecto prevé nueva infraestructura deportiva, cultural y gastronómica, y quedó encuadrado como iniciativa de interés turístico bajo el mecanismo de concertación previsto en la normativa urbanística local.

En la sesión del jueves pasado, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad dos proyectos vinculados a la revalorización y ampliación del Club de Pesca, otorgándole un encuadre político, turístico y urbanístico a la iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo.

Por un lado, el cuerpo declaró de Interés Turístico y sujeto a concertación el proyecto presentado por la institución, bajo el régimen previsto en la Ordenanza 4021 (Código de Edificación y Urbanismo). Por otro, facultó a la Dirección de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento a aprobar los planos del anteproyecto y autorizó al municipio a suscribir un convenio con el club para fijar las condiciones concretas de ejecución, con indicadores específicos y una contraprestación a favor de la comunidad.

Qué obras prevé la ampliación

Según el alcance del proyecto, la intervención contempla una nueva cancha de básquet techada, con dimensiones reglamentarias y servicios asociados, como complemento de la cancha principal, incluyendo baños y vestuarios aptos para los niveles planteados por la Federación de Básquet de la Provincia.

También se proyecta un multiespacio apto para shows y eventos culturales, un sector gastronómico y de actividades complementarias desarrollado en dos niveles y una explanada de expansión hacia el río San Antonio.

La propuesta fue presentada en el recinto como una iniciativa destinada a ampliar el rol deportivo y social de una institución histórica de la ciudad, y al mismo tiempo sumar infraestructura para el turismo y la cultura.

Indicadores especiales y condiciones del convenio

El segundo proyecto aprobado fija las condiciones urbanísticas para que la obra pueda avanzar y establece un régimen especial para el predio del club, de 3.167 m², con parámetros particulares.

Entre ellos, se dispuso un F.O.S. máximo de 0,98, un F.O.T. máximo de 1,13, una altura máxima de 12 metros y la no aplicación de los retiros habituales previstos en el Código de Edificación, de acuerdo con el texto final. Además, se habilita que las medianeras oeste y norte sean consideradas línea de fachada sobre parque público y se permitan accesos peatonales desde ese sector, en línea con el anteproyecto.

Otro de los puntos centrales es el convenio de concertación. Como cargo compensatorio por los beneficios urbanísticos otorgados, el Club de Pesca deberá ceder sin cargo sus instalaciones hasta cuatro veces por año para actividades deportivas, institucionales o de interés municipal, con fechas consensuadas para no interferir con su calendario. El convenio tendrá vigencia de tres años, mientras que la obra deberá comenzar dentro del plazo de un año desde la aprobación de los planos y desarrollarse conforme a un plan de avance que no podrá extenderse más de tres años desde el inicio, bajo pena de caducidad.

Bosch: una “decisión política” para una institución histórica

La concejala Marcela Bosch, de Carlos Paz Unido, sostuvo que el despacho significaba “un paso más” dentro de un modelo de planificación urbana y puso el eje en el encuadre turístico del proyecto. En ese sentido, afirmó que “la declaración de interés turístico y el encuadre en el mecanismo de concertación facultativa es una decisión política”.

También subrayó el peso histórico de la institución al definirla como “una institución con más de 80 años de historia, una institución profundamente vinculada a la identidad carlospacense”.

En su intervención, Bosch vinculó la obra con el turismo deportivo y la reducción de la estacionalidad. Sostuvo que “la modernización del Club de Pesca permitirá proyectarlo como sede de eventos y competencias de nivel nacional e internacional”, y remarcó que el Concejo actuaba “conforme a la normativa vigente”.

Quaranta: claridad en el convenio y transparencia en las condiciones

El concejal Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, retomó el criterio que había sostenido en comisión y señaló que, para este tipo de iniciativas, “lo esencial es el proyecto de concertación”, porque es el instrumento que fija las condiciones y las validaciones previas.

En ese punto, recordó que inicialmente el expediente había ingresado solo con la declaración de interés turístico, cuando el Concejo todavía no conocía el proyecto. Por eso observó que “el solo hecho de declarar de interés turístico un proyecto que en ese momento ni siquiera habíamos conocido no era suficiente”. Sin embargo, explicó que al tratarse en simultáneo con el convenio “entendemos que el planteo que hicimos se torna abstracto”.

Al referirse al segundo proyecto, Quaranta destacó que las modificaciones apuntaron a reforzar precisión y transparencia. Señaló que “lo que nosotros planteamos es que estuvieran expresamente establecidas en el convenio para que tuviera claridad cuáles son las condiciones y no hubiera dudas”, y añadió que “tiene que haber suma transparencia y mucha tranquilidad para el privado”.

Merlino: antecedentes y articulación con el frente costero

La concejala Raquel Merlino, también de Carlos Paz Unido, respondió a los cuestionamientos sobre el orden del trámite y sostuvo que existían antecedentes de ordenanzas que siguieron ese camino. Recordó que “tenemos antecedentes en donde siempre han sido declarados de interés turístico sujeto a concertación y luego hemos hecho la concertación”, mencionando incluso un antecedente del propio club en 2013.

En el tratamiento del segundo proyecto, Merlino centró su argumentación en el impacto urbano y comunitario. Afirmó que “estamos frente a una institución histórica de la ciudad que decide apostar al crecimiento” y ubicó la obra en un sector estratégico, en contacto directo con el sistema Río-Lago y articulado con el paseo costero en desarrollo.

Además, remarcó que la concertación no se agota en los indicadores urbanísticos. Según planteó, “el Club de Pesca se compromete a poner sus instalaciones a disposición del municipio hasta cuatro veces por año”, como parte de la contraprestación comunitaria incluida en el convenio.

Ribetti: apoyo “con dudas” y reconocimiento a la iniciativa institucional

El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, puso el foco en la génesis del proyecto y en el rol de la actual comisión directiva. En ese sentido, sostuvo que “la génesis es el trabajo de la comisión directiva actual”, y vinculó la iniciativa con problemas históricos de infraestructura y sostenimiento de la institución.

Ribetti aclaró que su acompañamiento llegaba “con dudas razonables”, aunque dejó en claro su respaldo al impulso institucional. En el cierre de su intervención destacó el valor de la participación comunitaria al señalar que “la sociedad civil impulsando estas cosas es muy potentes”.

Guruceta: “No es una excepción”, sino una concertación prevista en la norma

El concejal Sebastián Guruceta, de Carlos Paz Unido, intervino para realizar una precisión terminológica y normativa. Según explicó, “no estamos hablando de excepción. Estamos hablando de una concertación”.

A partir de allí, remarcó que se trata de “un mecanismo previsto en la 4021 y que se da un trámite específico”, que incluye el paso por el CPUA (Consejo de Planificación Urbano Ambiental), la intervención del Concejo y la posterior firma del convenio.

Los fundamentos del Ejecutivo y el vínculo con el Master Plan

En los fundamentos de elevación, el intendente Esteban Avilés definió la iniciativa como la puesta en valor de “un club característico de nuestra sociedad, con más de 80 años de actividad” y consideró que traerá beneficios “desde el punto de vista tanto deportivo como turístico”.

Allí también vinculó el proyecto con el Máster Plan de Turismo Sostenible y con la estrategia de fortalecimiento del turismo deportivo, al sostener que este tipo de eventos “rompe la estacionalidad” y genera movimiento económico en alojamiento, gastronomía y actividades complementarias.

De este modo, las dos ordenanzas aprobadas permiten leer una decisión del Ejecutivo y del Concejo de acompañar la ampliación del Club de Pesca no solo como una mejora interna para una institución histórica, sino también como una apuesta a consolidar infraestructura para el deporte, la cultura y el turismo en un sector estratégico de la ciudad.