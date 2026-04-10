Multas de la Caminera: en abril subieron 19,4% y las máximas ya superan los $4 millones

La actualización de la Unidad Fija volvió a encarecer las sanciones de la Policía Caminera en Córdoba. Con el nuevo cuadro, las multas leves arrancan en $41.140 y las más altas llegan a $4.114.000.

Las multas de la Policía Caminera de Córdoba volvieron a subir en abril y el ajuste fue de 19,4% respecto del cuadro anterior, según informaron medios provinciales este viernes. La actualización responde al nuevo valor de la Unidad Fija (UF), que quedó en $2.057.

Con ese nuevo parámetro, las infracciones leves —como fumar al conducir— pasan a ubicarse entre $41.140 y $205.700, con una quita de hasta 2 puntos en la licencia. Las graves —por ejemplo circular sin luces— van de $205.700 a $411.400, con pérdida de 2 a 5 puntos.

En el caso de las muy graves, como pasar un semáforo en rojo, circular en contramano o exceder la velocidad permitida, las sanciones se ubican entre $411.400 y $822.800, y pueden implicar una quita de hasta 20 puntos.

Las multas máximas, que abarcan situaciones como alcoholemia positiva o daños a infraestructura, arrancan en $2.468.400 y llegan a $4.114.000. En esos casos, además de la multa económica, la normativa prevé inhabilitación para conducir y, en determinadas circunstancias, denuncias penales.

Como ocurre habitualmente en Córdoba, el valor de las sanciones queda atado al precio de los combustibles, por lo que cada actualización del litro de nafta impacta de manera directa en el cuadro de infracciones viales.