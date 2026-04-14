Talleres ganó en Florencio Varela, superó a Defensa y Justicia y volvió a prenderse

La T se impuso 2-1 este lunes 13 en el estadio Norberto Tomaghello con un doblete de Alexandro Maidana. Ayrton Portillo descontó para el local en el tramo final, pero el equipo cordobés sostuvo la ventaja y se llevó tres puntos importantes en el Torneo Apertura.

Talleres consiguió una victoria valiosa como visitante al derrotar 2-1 a Defensa y Justicia por la fecha 14 del Torneo Apertura. En un partido trabajado y con pocas llegadas claras, el conjunto cordobés fue más eficaz y encontró en Maidana al futbolista decisivo de la tarde.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos, cuando Alexandro Maidana puso en ventaja a la visita. Ya en el complemento, el propio delantero volvió a aparecer a los 61 para ampliar la diferencia y darle aire a Talleres en un desarrollo que venía siendo parejo.

Defensa y Justicia reaccionó en el tramo final y logró descontar a los 79 por intermedio de Ayrton Portillo, lo que le dio suspenso al cierre. Sin embargo, el equipo cordobés resistió la presión del local y terminó celebrando una victoria importante fuera de casa.

Las estadísticas reflejaron un trámite equilibrado, con una leve ventaja de posesión para Defensa y Justicia, que terminó con 51,8% contra 48,2% de Talleres. El local además remató más, con 17 intentos frente a 8 de la visita, aunque la diferencia estuvo en la contundencia del conjunto albiazul.

Con este resultado, Talleres llegó a 21 puntos y se recuperó en una etapa sensible del campeonato, mientras que Defensa y Justicia quedó con 19. Para la T, el triunfo significó volver a sumar de a tres y sostenerse en la pelea dentro de su zona.

En la próxima fecha, Talleres recibirá a Deportivo Riestra el domingo 19 de abril a las 20.30, mientras que Defensa y Justicia visitará a Independiente el sábado 18 a las 19.30.