Murió Julio Ricardo, una de las voces históricas del periodismo deportivo argentino

El periodista y comentarista falleció este lunes 13 de abril a los 87 años. Con una trayectoria iniciada en 1957, fue una referencia de la radio y la televisión deportiva en la Argentina y dejó una marca reconocible por su estilo sobrio, analítico y respetuoso.

El fallecimiento de Julio Ricardo sacudió este lunes al periodismo deportivo argentino. Figura emblemática de varias generaciones, construyó una carrera de casi siete décadas en medios gráficos, radio y televisión, y se convirtió en una de las voces más reconocidas del fútbol argentino.

Conocido también por su nombre completo, Julio Ricardo López Batista, había comenzado su recorrido profesional en 1957, cuando cubría partidos para Noticias Gráficas. Desde entonces, desarrolló una trayectoria extensa como comentarista, cronista y analista, con pasos por los canales 9, 11, 13 y ATC, además de emisoras como Radio Colonia, Radio Nacional y Radio Rivadavia.

A lo largo de los años trabajó junto a figuras centrales del relato y el comentario deportivo argentino, entre ellas José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo. También tuvo una participación destacada en ciclos y transmisiones muy recordadas, como Polémica en el Fútbol, Tribuna Caliente y Fútbol para Todos, donde volvió a ganar visibilidad ante una audiencia masiva.

Su perfil quedó asociado a una forma de ejercer el oficio marcada por la mesura, el conocimiento y el respeto por los protagonistas. En un medio muchas veces atravesado por la estridencia, Julio Ricardo sostuvo durante décadas una identidad propia, con una mirada analítica y una presencia que acompañó distintos ciclos del deporte argentino.

En noviembre de 2024, la Legislatura porteña lo había declarado Personalidad Destacada en el ámbito del Periodismo Deportivo, en un reconocimiento a una trayectoria que ya formaba parte de la historia de los medios argentinos. Ese homenaje terminó de consolidar en vida un prestigio construido durante décadas frente a los micrófonos y las cámaras.

La muerte de Julio Ricardo se produjo en un año especialmente doloroso para el periodismo deportivo argentino, que también despidió en los últimos meses a otras figuras históricas. Su nombre, de todos modos, quedó unido para siempre a una manera clásica de contar el deporte: con oficio, memoria y una voz que atravesó épocas sin perder autoridad.