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Médicos de cabecera de PAMI paran 72 horas por recortes en los pagos y crece la preocupación entre jubilados

La medida de fuerza comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles, impulsada por profesionales nucleados en APPAMIA, que denuncian un fuerte deterioro en los honorarios, deuda con prestadores y un esquema que pone en riesgo la atención de afiliados del PAMI. Según plantean, el nuevo cuadro de pagos deja consultas con valores que consideran inviables para sostener consultorios y seguimiento médico.

La situación en el PAMI volvió a escalar con un paro de 72 horas lanzado por médicos de cabecera agrupados en APPAMIA, en medio de reclamos por una recomposición urgente de honorarios y por el deterioro del sistema de atención. La protesta se extenderá entre este lunes y el miércoles, y durante ese período solo se mantendrán prestaciones de guardia, según criterio profesional y dentro de la normativa vigente.

El conflicto se da en un contexto de fuerte tensión financiera dentro de la obra social de jubilados y pensionados. Los profesionales denuncian que, además de una deuda millonaria con prestadores, en las últimas semanas se aplicó una reducción cercana al 50% en el valor de algunas prestaciones, lo que agravó aún más la situación de consultorios y servicios.

Según los datos difundidos en el marco del reclamo, los médicos de cabecera pasarían a cobrar alrededor de $1.400 por consulta, mientras que en casos extremos, como el de odontología, los valores bajarían hasta unos $374. Desde APPAMIA sostienen que esos montos hacen imposible garantizar una atención adecuada y fijaron como referencia un piso de $6.500 por paciente para poder sostener el sistema.

La organización también cuestiona la eliminación unilateral de incentivos económicos que formaban parte del esquema de ingresos de los profesionales. A su entender, esa decisión impacta de lleno en la continuidad de la atención, en un sector que ya venía reclamando por el atraso frente a la inflación y por el desgaste de las condiciones de trabajo.

Con este escenario, la protesta vuelve a poner el foco sobre la situación de millones de afiliados del PAMI, que dependen de la red de médicos de cabecera para controles, seguimiento de enfermedades crónicas y derivaciones dentro del sistema.

lajornada
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