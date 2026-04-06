Villa Carlos Paz cerró Semana Santa con ocupación cercana al 80% y fuerte movimiento turístico

La ciudad registró buenos niveles de actividad durante el fin de semana largo, con picos de ocupación entre el viernes y el sábado, una agenda marcada por propuestas religiosas y culturales, y un importante movimiento en el sector gastronómico y comercial.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz destacó el nivel de actividad turística registrado durante el fin de semana largo de Semana Santa, en el que la ciudad volvió a ubicarse entre los destinos elegidos del país.

Según se informó, la ocupación alcanzó niveles cercanos al 80%, con picos más altos durante el viernes y el sábado, especialmente en alojamientos de mayor categoría. El perfil del visitante fue mayormente regional, con fuerte presencia de turistas provenientes de la provincia de Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Rosario.

La agenda local combinó propuestas religiosas, culturales, teatrales, recreativas y de entretenimiento para toda la familia. En ese marco, se realizaron distintos Vía Crucis en varios puntos de la ciudad, con una de las mayores convocatorias en el Cerro La Cruz, donde participaron vecinos y visitantes.

Entre las actividades destacadas también se ubicó la presentación de la Misa Criolla, interpretada por la Agrupación Coral Musicanto, que reunió a un importante marco de público en el centro de la ciudad. El cronograma cerró este domingo con la Misa de Pascuas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que contó con una amplia concurrencia de fieles.

A ese movimiento se sumó una sostenida actividad en los sectores gastronómico y comercial, acompañando el flujo turístico durante todo el fin de semana.

En ese sentido, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, señaló que “en términos generales fue un buen fin de semana, con un promedio de ocupación del 80%, con picos más altos durante el viernes y el sábado, y con turistas procedentes principalmente de Córdoba y Santa Fe”. Además, agregó que “se registró un buen movimiento gastronómico y comercial en la ciudad”.

Desde el municipio remarcaron que este comportamiento vuelve a mostrar a Villa Carlos Paz como un destino con actividad sostenida más allá de la temporada alta, a partir de su combinación de naturaleza, cultura y propuestas para distintos públicos.