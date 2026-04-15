Trabajos en el Acueducto N° 2 afectarán este jueves a seis barrios de Villa Carlos Paz

La restricción del suministro, prevista inicialmente para este miércoles 15, fue postergada y se concretará desde las 0 de este jueves 16 de abril en sectores de El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que los trabajos programados en el Acueducto N° 2, a la altura del Puente Los Gigantes, no se realizarán finalmente este miércoles 15 y fueron reprogramados para este jueves 16 de abril.

Por ese motivo, el corte del suministro de agua se producirá desde las 0 de este jueves en los barrios El Fantasio, La Quinta, Centro Oeste, El Cucú, Villa Suiza y Villa del Lago.

Desde el Servicio Municipal de Agua señalaron que la prestación se irá normalizando en el transcurso del mismo jueves, por lo que solicitaron a los vecinos hacer un uso racional y responsable del recurso mientras duren las tareas.

El municipio agradeció además la comprensión y colaboración de la comunidad ante esta intervención programada sobre el sistema.

Para consultas, se encuentran habilitadas dos líneas de WhatsApp: 3541 528314, con atención de 7 a 21, y 3541 527062, disponible durante las 24 horas.