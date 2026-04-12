Las ventas minoristas pyme cayeron 0,6% interanual en marzo y crece la cautela en el comercio

El comercio minorista pyme registró en marzo una baja interanual del 0,6% a precios constantes y también retrocedió frente a febrero, con una caída del 0,4%. El relevamiento mostró además un escenario de fuerte prudencia entre los empresarios, con mayoría que no ve condiciones para invertir.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar señales de debilidad en marzo, al registrar una caída interanual del 0,6% medida a precios constantes.

Según el relevamiento difundido por CAME, la actividad comercial minorista también retrocedió en la comparación mensual, con un descenso del 0,4% frente a febrero.

El informe reflejó además un clima de marcada cautela de cara a lo que resta del año. El 48% de los comerciantes consultados consideró que los niveles actuales se mantendrán, mientras que un 39,7% espera una mejora y un 12,4% anticipa un empeoramiento.

Esa prudencia también se trasladó al plano de las inversiones. De acuerdo con los datos relevados, el 59,1% de los empresarios considera que el escenario actual no es adecuado para realizar nuevos desembolsos. En cambio, apenas un 13,1% lo ve como una oportunidad, mientras que un 27,7% no tiene una posición definida.

Sectores con bajas y algunos rubros que resistieron

La evaluación por rubros confirmó un panorama mayormente contractivo, con cinco de los siete sectores relevados en terreno negativo.

Entre las principales bajas aparecieron Perfumería, con una caída del 9,8%; Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con un retroceso del 8,3%; y Alimentos y bebidas, con una merma del 0,9%.

En contrapartida, algunos sectores mostraron mejor desempeño. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción tuvo una suba interanual del 2%, mientras que Farmacia registró un incremento del 1,1%.

El informe marcó que precisamente esos dos rubros fueron los que mostraron mayor capacidad de resistencia en un contexto general de retracción, a diferencia de los descensos más profundos observados en perfumería y bazar.

Menor poder adquisitivo y costos en alza

Entre los factores que explican este comportamiento, el relevamiento señaló que el inicio del ciclo escolar ayudó a dinamizar parte del consumo específico, pero no alcanzó para revertir el escenario general.

La pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los costos operativos y la dependencia del financiamiento bancario siguieron condicionando el movimiento comercial y consolidaron una lógica de funcionamiento más defensiva entre las pymes.

Primer seguimiento sobre ventas online

Otro de los puntos incorporados por CAME fue el inicio del seguimiento de comercios con operatividad mixta, es decir, locales que combinan la atención en puntos físicos con canales de venta digital.

A partir de esta metodología, la entidad comenzó a medir de manera específica el comportamiento de las transacciones generadas en entornos virtuales. Para ese relevamiento, se considera venta electrónica a toda operación en la que el pedido del producto o servicio es realizado por el cliente a través de un medio digital, sin importar luego el medio de pago o la modalidad de entrega.

Con estos números, marzo dejó una nueva señal de enfriamiento para el comercio minorista pyme, en un contexto donde persisten las dificultades para recuperar volumen de ventas y donde la mayoría de los empresarios sigue priorizando la cautela antes que la expansión.